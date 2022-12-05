5 أبراج تحب الوحدة والعزلة هناك أنواع مختلفة من المنعزلين حيث يبكي البعض لكونه وحيدًا ولكن البعض الآخر لا يمانع لأنهم يحبون وقتهم الخاص. لدينا أيضًا أشخاص يشعرون بالإرهاق عندما يكونون حول العديد من الأشخاص ويحتاجون إلى استراحة من التفاعل الاجتماعي. إذا نظرنا إلى مواليد الأبراج التي لا تمانع في العزلة، فهذه الأبراج سوف تكون على رأس القائمة:

5 أبراج تحب الوحدة والعزلة

برج العقرب

نحن لا نقول أن مواليد العقرب لا يحبون الرفقة، لكن الأمر يتعلق فقط بكونهم يستحوذون على شخص واحد فقط في كل مرة. إنهم يبحثون عن رفقة الأشخاص الذين يحبونهم لذلك لن تجدهم يتحدثون مع أشخاص عشوائيين في أي حفل أو تجمع. قد يقضون الوقت جالسين بمفردهم مع أفكارهم الخاصة.

5 أبراج تحب الوحدة والعزلة

برج العذراء

مواليد العذراء من الابراج التي تستمتع بالتواجد حول الناس لكنهم غالبًا ما يشعرون بالاستنزاف بعد فترة. إنهم يحبون وقتهم الخاص وقد يقضون الوقت في كتابة شيء ما أو بعض الأنشطة الأخرى التي تجعلهم أفضل. كما أنهم انتقائيون للغاية. إذا لم يحبوا الناس فسوف يبقون في المنزل.

5 أبراج تحب الوحدة والعزلة

برج السرطان

يحب مواليد السرطان الترفيه عن الناس ، لكن إذا لم يحبوا هؤلاء الأشخاص ، فإنهم يتراجعون إلى قوقعتهم. يحب مواليد السرطان أن يكونوا في المنزل ، لذا فإن التواجد في المنزل ليس عبئًا ولكنه شيء يستمتعون به.

5 أبراج تحب الوحدة والعزلة

برج الحوت

يحب مواليد الحوت العزلة لأنهم يحبون وقتهم الخاص. يقضون الكثير من الوقت في أحلام اليقظة. هم أيضا مبدعون جدا. عندما يتعلق الأمر بالمناسبات الاجتماعية ، فهو كسولون للغاية. لذلك ، فهم مزيج من حب الذات والكسل الذي يحدد وقت التنشئة الاجتماعية.

5 أبراج تحب الوحدة والعزلة

برج الجدي

مواليد هذا البرج اجتماعيون ولكن مزاجهم يمكن أن يجعلهم يقضون الوقت بمفردهم ويفعلون ما يريدون. هناك أوقات يفضل فيها برج الجدي البقاء مع نفسه ويكون لديه القليل جدًا من التفاعل الاجتماعي.

بالمقابل مواليد الحمل، الثور، الجوزاء، الأسد، والميزان والقوس والدلو، يهربون من العزلة والوحدة الى الناس والتجمعات، فالعزلة لا تناسبهم.

مواليد هذه الأبراج يتمتعون بالسيطرة والطموح