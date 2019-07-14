5 أخطاء شائعة عند تنظيف جسم الأطفال الرضع

يعتبر الحفاظ على نظافة الطفل الرضيع أحد أهم أولويات الأم. ولهذا السبب فأن العديد من الأمهات الجدد مهووسات بالاعتناء بنظافة الأطفال الرضع. ويستخدمن العديد من المنتجات لحماية بشرة الطفل الناعمة وتدليل الطفل الصغير أثناء الاستحمام. وقت الاستحمام مهم بالتأكيد ، ولكن هناك العديد من الأخطاء التي ترتكبها الأم والتي يمكن أن تضر أكثر مما تنفع جلد الطفل.

وفيما يلي بعض الأخطاء الشائعة التي ترتكبها معظم الأمهات اثناء الاستحمام:

كثرة الاستحمام

من الواضح أنك تشعر بالقلق إزاء النظافة الشخصية لطفلك، ولكن في كثير من الأحيان لا يكون الحمام مفيدًا للبشرة المواليد الجدد. يكفي حمام مرة واحدة في اليوم بماء فاتر. لإنشاء روتين ليلي ، امسح طفلك بقطعة قماش مبللة وقم بتغيير ملابسه.

استخدام الكثير من المنتجات

هناك مجموعة متنوعة من المنتجات المتاحة في السوق ، تدعي أنها توفر مزايا مختلفة. يجب ألا تجربها جميعًا على جلد طفلك. كل ما عليك هو تنظيف طفلك وتجفيفه وتطبيق بعض المرطبات. إن استخدام الكثير من المنتجات على جلد الرضيع الناعم يمكن أن يصبح ضارًا.

استخدام الماء الساخن أو البارد جدًا

تأكدي من أن درجة حرارة ماء الاستحمام. لا ينبغي أن يكون حارا أو باردا جدا.

تنظيف الأجزاء الحيوية

من المهم تنظيف الطفل بشكل صحيح، ولكن لا يلزمك تنظيفه بشكل قاس. من المهم تنظيف الأجزاء الحساسة للغاية للحفاظ على النظافة. غسل الأجزاء الخاصة بشكل صحيح بعد التبول وحركة الأمعاء. الغسيل غير السليم يمكن أن يسبب طفح الحفاض والعدوى.

عدم تجفيف طفلك جيدًا

تجفيف طفلك برفق بعد كل استحمام. الجسم الرطب يمكن أن يجعل الطفل يشعر بعدم الراحة وحتى البرد. وهذا يمكن أن يجعله عرضة للإصابة بالمرض ويزيد من خطر الالتهابات الفطرية.