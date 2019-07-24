5 أسباب تجعلك تستيقظ في منتصف الليل

هل تتقلب في نومك كثيرا وتستيقظ حتى لو كنت في سبات عميق؟

قد يكون الاستيقاظ في منتصف الليل أمرًا مزعجًا ، ولكن الأمر الأكثر إزعاجًا هو عدم القدرة على العودة للنوم مرة أخرى. أنت لست الوحيد الذي يعاني من هذه المشكلة. الاستيقاظ في منتصف الليل مشكلة شائعة. ولكن هل فكرت لماذا يحدث هذا وكيف يمكنك إيقافه؟

فيما يلي 5 أسباب شائعة قد تسبب مشكلة الأرق:

قد تكون غرفتك هي السبب

قد يكون المكان الذي تنام فيه مزعجًا للنوم. المرحلة الأولى من النوم هي الأكثر حساسية والأشخاص أكثر عرضة للاستيقاظ بسهولة في هذا الوقت. في بعض الحالات يمكن أن يكون السبب درجة حرارة الغرفة اذا كانت دافئة أو باردة أو اذا كان الباب موصدا أو كان هناك مصدر ضوء. من أجل ليلة نوم جيدة ، يجب أن تكون غرفتك مظلمة ، باردة بشكل مريح ، وهادئة.

تعاني من القلق

إذا كنت تعاني من القلق ، فقد تجد أيضًا صعوبة في النوم بهدوء أثناء الليل. العديد من المشاكل التي يسببها القلق مثل ضربات القلب الراكدة أو الكوابيس يمكن أن تثير قلقك. وقد يعاني بعض الأشخاص من نوبات الهلع الليلي ، وهي حلقات عابرة من الذعر الشديد يمكن أن تجعل الشخص يستيقظ من سباته العميق.

لديك غدة درقية مفرطة النشاط

تتحكم الغدة الدرقية في وظائف العديد من الأعضاء الأخرى. عندما تكون هذه الغدة مفرطة النشاط ، فإنها تفرز الكثير من هرمون الغدة الدرقية ، الذي يمكن أن يكون له آثار متواتر على أجهزة الجسم المختلفة. مشكلة النوم ، وزيادة معدل ضربات القلب ، والتعرق المفرط ، والقلق ، والنوبات هي بعض الأعراض الشائعة لفرط نشاط الغدة الدرقية. تحدث إلى طبيبك، فقد يقترح عليك بعض الأدوية لمساعدتك في التغلب على هذه المشكلة.

لديك متلازمة تململ الساقين

قد يعاني الأشخاص الذين يعانون من متلازمة تململ الساقين من إحساس غير مريح في أرجلهم وحاجة لا تقاوم لتحريكها. هذه الأعراض شائعة أثناء المساء أو في الليل عند النوم. في بعض الأحيان ، بعض المشكلات الأساسية الأخرى مثل نقص الحديد إلى يمكن أن تؤدي الى الارق. وبعض العلاجات المنزلية يمكن أن تعمل على تهدئة عضلاتك ، مثل الحمامات الدافئة.

تعاني من توقف التنفس أثناء النوم

توقف التنفس أثناء النوم ، حالة طبية شائعة بين البالغين وكبار السن يمكن أن تزعج نومك أيضًا. هذا الاضطراب يبطئ أو يوقف التنفس أثناء النوم. استخدام آلة الضغط الإيجابي المستمر (CPAP) هي أكثر علاجات توقف التنفس أثناء النوم فعالية ويمكن أن تساعدك على نوم ليلي أفضل.

النتيجة:

حاول إجراء تعديلات صغيرة في روتينك الليلي لرؤية أي علامات تغيير. تناول الطعام قبل ساعتين على الأقل من النوم ، ولا تشاهد التلفزيون أو تمسك بالهاتف المحمول قبل الذهاب إلى السرير. إذا لم يساعدك شيء ، فاستشر طبيبك للتخلص من هذه المشكلة.