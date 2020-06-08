5 أسباب خفية وراء الرغبة في تناول اللحوم

أسباب خفية وراء الرغبة في تناول اللحوم

يجد عشاق الطعام الذين يحبون اللحوم صعوبة بالغة في الامتناع عن تناوله. التعلق باللحم والرغبة الشديدة في تناوله قد لا تكون مجرد رغبة عابرة، بل قد تكون بهدف تلبية متطلبات الحاجة الى البروتين الغذائي. قد يتوق الأشخاص الذين يعانون من نقص في الحديد أو الزنك أو فيتامين ب 12 أو حمض الفوليك أو المغنيسيوم إلى تناول اللحوم الحمراء أكثر من غيرها. قد يكون لدى الحوامل أيضًا هذه الرغبة الشديدة. وغالبًا ، قد يكون التوق إلى اللحوم شغفًا للأطعمة السريعة. وهذا الأخير يسبب الإدمان إلى حد كبير.

معظم الأطعمة الشهية في جميع أنحاء العالم تحتوي على اللحم. وإذا كنت من عشاق الطعام ، فلا شك بأنك تحب البروتين ولديك طريقة مفضلة لطهيه.

مع ذلك وفي الآونة الأخيرة ، قامت الجهات الصحية بالضغط على وسائل الاعلام من أجل التحول إلى استهلاك المزيد من الأطعمة النباتية للحد من بصمة الكربون وتحسين الصحة ولكن الكثير من الأشخاص الذين حاولوا القيام بهذا التغيير يشعرون برغبة شديدة بتناول اللحوم. ومع انه لا يوجد بحث كافٍ للإشارة فقط إلى أسباب هذه الرغبة. ولكن ، إليك 4 أسباب محتملة وراء الشغف بتناول شريحة مشوية من اللحم.

1. أنت تحب اللحوم

وجدت ثلاث دراسات مؤخراً ان التوجه لتناول اللحوم قد يكون مستمداً من الشعور باللذة من تناول اللحم. قد يكون اللحوم جزءا من ثقافتك او طعامك اليومي وبالتالي فأنت ترغب في تناوله طوال الوقت.

هذه الإحساس بالارتباط باللحوم يمنع الناس من التحول إلى النظم الغذائية النباتية. لذا ، إذا كنت تميل إلى الرغبة في تناول اللحم بعد مرور يوم بدونه ، فقد يكون هذا هو السبب.

2. لديك نسبة منخفضة من البروتين

من الصعب تشخيص نقص البروتين ، ولكن إذا كان منخفضًا ، فمن المحتمل أن تتوق إليه. تشير الدراسات إلى أن البشر لديهم شهية قوية للبروتين ، وإذا لم يحصلوا على النسبة اللازمة منه ، فقد يتم دفعهم لتناول المزيد منه.

ومع ذلك ، وفقًا لجمعية القلب الأمريكية ، فإن معظم الأمريكيين يستهلكون بروتينًا أكثر مما يحتاجون. لذا ، في حين أن نقص البروتين يمكن أن يكون سبب شغف اللحوم ، فإن الاحتمال ضعيف جدًا.

3. أنت مصاب بفقر الدم

على الرغم من عدم وجود دراسات كافية لدعم هذا الادعاء ، فقد يكون نقص الحديد هو سبب ميلك لتناول اللحوم. هذا ينطبق بشكل خاص على الرغبة الشديدة في تناول اللحوم الحمراء. يمكن أن يكون أحد أسباب ذلك هو حقيقة أن أفضل وأكثر المصادر المتاحة بيولوجيًا (التي يمكن امتصاصها بسهولة) من الأطعمة التي تعتمد على البروتين الحيواني ، مثل اللحوم والدجاج والأسماك. يرتبط نقص الزنك أيضًا برغبة اللحوم الحمراء.

بالإضافة إلى ذلك ، يعتقد معظم الخبراء أن نقص فيتامين ب 12 أو حمض الفوليك أو المغنيسيوم قد يؤدي أيضًا إلى الرغبة بتناول اللحوم. ومع ذلك ، لا يوجد بحث لدعم هذا الادعاء. لذا من المفيد إجراء فحص لأي نقص فيتامين.

4. أنتِ حامل

من المعروف أن الحمل يأتي مع اعراض غريبة. وقد يكون اللحم واحدًا منهم. في الآونة الأخيرة ، أجريت دراسة حول الرغبة الشديدة في تناول الطعام للنساء الحوامل في تنزانيا. من بين جميع الأطعمة التي تناولوها ، كان اللحم في القمة . وتشير دراسات أخرى كذلك إلى أن معظم النساء النباتيات يصبن برغبة ملحة بتناول اللحوم أثناء الحمل .

5. أنت في الواقع تتوق لتناول الوجبات السريعة

أخيرًا ، من المحتمل أن شغفك باللحوم هو في الواقع شغف بتناول الأطعمة السريعة. تشير الدراسات إلى أن الناس يميلون إلى الرغبة في تناول الأطعمة الغنية بالدهون والبروتينات والملح. وأن التخلي عن أي من هذه الأطعمة قد يؤدي إلى أعراض الانسحاب مثل التهيج والغضب .

إذا كنت تحاول تقليل اللحوم، فتأكد من القيام بذلك ببطء. بالإضافة إلى ذلك ، قم بدمج عدة مصادر مختلفة من الأطعمة البروتينية النباتية للحصول على جميع الأحماض الأمينية الأساسية. وسواء اخترت تناول اللحوم أو التحول إلى مصادر نباتية أكثر ، فلا تنس أن تحدد استهلاكك للحوم بـ 15٪ من نظامك الغذائي اليومي.