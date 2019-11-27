5 أسباب لاصابتك بتقلصات الرحم.. تعرفي عليها

تعتبر تقلصات الدورة الشهرية طبيعية تمامًا قبل وأثناء الدورة الشهرية. وقد يتحول الألم النابض أسفل البطن الى حالة مزعجة جدًا ويمكن أن يعيق النشاط اليومي. تحدث التقلصات أو التشنجات عندما يؤدي البروستاجلاندين (هرمون شحمي) إلى تقلص عضلات الرحم لتصريف البويضة غير المخصبة وبطانة الرحم. لكن التشنجات لا تتبعها دائمًا الدورة. يمكن أن تسبب العديد من الحالات الطبية الأخرى تقلصات وآلام الحوض. فيما يلي 5 أسباب لحدوث ألم أسفل البطن حتى عندما لا تكون حائضًا.

بطانة الرحم

بطانة الرحم هي حالة طبية تبدأ فيها الأنسجة المماثلة لبطانة الرحم في النمو خارج الرحم. تستجيب هذه الأنسجة إلى هرمونات الدورة بنفس طريقة استجابة الأنسجة في الرحم. حتى أنها تنهار وتنزف تمامًا مثل أنسجة الرحم. الجزء المعقد هو أن هذه الأنسجة لا يمكن التخلص منها من الجسم عن طريق المهبل وبالتالي تشكل الياف ، مما يسبب الألم والتورم. إذا كنت تعاني من التهاب بطانة الرحم ، فسوف تعاني من تشنجات تشبه الدورة الشهرية في أي وقت من الشهر.

مرض التهاب الحوض (PID)

مرض التهاب الحوض أو PID هو عدوى بكتيرية في الأعضاء التناسلية للإناث. تحدث العدوى بسبب البكتيريا التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي والتي تنتشر عادة من المهبل إلى الرحم. قد يشكل هذا أيضًا مشكلة إذا كنت تحاولين الحمل. ولا يتم اكتشاف أعراض PID في المراحل المبكرة. إذا شعرت بألم في كلا جانبي أسفل البطن، وأسفل الظهر ، وتنزفين أثناء ممارسة الجنس مع خروج رائحة كريهة، فيجب زيارة الطبيب فورًا.

مرض التهاب الأمعاء

مرض التهاب الأمعاء (IBS) هو التهاب مزمن في الجهاز الهضمي. على الرغم من أن السبب الدقيق لا يزال غير معروف ، إلا أنه يعتقد أن الحالة مرتبطة بطريقة ما بنظامك الغذائي ومستوى الإجهاد. في IBS ، سوف تشعرين بألم شديد في الجزء السفلي الأيمن أو الأوسط من بطنك. يمكن أن يكون الألم خفيفاً إلى شديداً.

تمزق كيس المبيض

تمزق كيس المبيض أو جيب المبيض المملوءة بالسوائل. في معظم الحالات ، تكون هذه الأكياس غير ضارة وغير سرطانية. معظم هذه الخراجات تختفي من تلقاء نفسها ، لكنها قد تسبب مشكلة في بعض الأحيان وتحتاج إلى علاج مناسب. إذا كان لديك تمزق قد يكون لديك تشنجات مفاجئة وحادة على أي جانب من جوانب بطنك أو أسفل البطن. قد تكون لديك أيضًا بعض النزف مع آلام أسفل الظهر.

عدم تحمل اللاكتوز

يعد عدم تحمل اللاكتوز حالة طبية شائعة لا يستطيع الجسم فيها هضم اللاكتوز ، وهو الكربوهيدرات الرئيسية في منتجات الألبان. إذا كنت تعاني من عدم تحمل اللاكتوز ، فقد تعاني من تقلصات في المعدة والإسهال والغثيان والانتفاخ. تظهر هذه الأعراض عمومًا بعد 30 دقيقة إلى ساعتين من تناول منتجات الألبان.