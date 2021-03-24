5 أسباب لماذا يجب أن تتزوج مرة أخرى بعد الطلاق

يمكن أن يكون الطلاق أمراً صادمًا. ولكن ، إذا وقعت في حب شخص ما مرة أخرى ، فإن الأحكام المجتمعية والألم العاطفي يمكن أن تمنعك من العثور على السعادة مرة أخرى...

ومع ذلك ، فإن الزواج مرة ثانية لا يمكن أن يكون منعشًا فحسب ، بل سيوفر لك أيضًا الدعم الجسدي والعاطفي الذي فشل زواجك السابق في تحقيقه. لذا ، نقدم لك بعض الأسباب التي ستقنعك بالتأكيد بالزواج مرة أخرى بعد الطلاق.

الوقوع في الحب

بمجرد أن تمر بالانفصال أو الطلاق ، فإن العثور على الحب والثقة بشخص ما يمكن أن يكون مرهقًا عاطفيًا. ومع ذلك ، إذا قابلت شخصًا مستعدًا ليكون معك في أسوأ حالاتك ، فسوف يعطي الأولوية لك ويساعدك على الاعتقاد بأن الحب يحتاج بالفعل إلى فرصة ثانية ، فإن هذا الشخص يستحق يدك في الزواج مرة أخرى.

لا إكراه ، بل محض حاجة للحب

يجب ألا يكون هناك إكراه على الزواج من شخص ما مرة أخرى ، إلا إذا كنت ترغب حقًا في وجود رفيق. يجب أن يكون الزواج الثاني بعد الطلاق قرارًا يتضمن الحب والراحة فقط. إذا كنت متأكدًا من أنك متحمس طواعية لقضاء بقية حياتك مع هذا الشخص ، فابدأ. يمكنك اختيار سعادتك مرة أخرى.

تأكد من توفير احتياجات بعضكم البعض

الزواج من شخص مستعد لتحمل مسؤولياتك والعكس صحيح. لا تعتمد فقط على الشخص الآخر في تلبية جميع احتياجاتك ؛ تأكد من أنك تفي بهم أيضًا. أقدر الفرصة الممنوحة لك مرة أخرى ، لأن الفرص الثانية السعيدة نادرة.

التخطيط المالي السليم

يمكن أن يكون الزواج مرة أخرى دون التوافق المالي قرارًا غير ناضج. إذا كان لديك أطفال من شريكك السابق ، فتأكد من أن شريكك الحالي على قدم المساواة مع الاضطرار إلى الاعتناء بكم جميعًا. إلى جانب النفقات المنزلية الأساسية ، يجب أن يكون هناك التزام محدد فيما يتعلق بالخطط النقدية ونفقات الدعم والزواج.

لم يعد الأمر مجرد شهوة

ربما تكون قد بدأت كعلاقة غير رسمية بعد طلاقك ، ولكن الآن ، إذا كنتما متأكدين من أنكما تشعران بأكثر من مجرد شهوة ، فأنتما في الاتجاه الصحيح. لا تكفي الشهوة لجعل الزواج ينجح. إذا كنت أنت وشريكك الحالي غارقان في مشاعر الحب العميقة ، فربما حان الوقت لكي تمنح نفسك فرصة ثانية للزواج.