5 أسباب مفاجئة لفشل اختبار الحمل

هل تحاولين الحمل (أو توقفت الدورة الشهرية لديك فجاءة) وتريدين معرفة السبب، يعد اختبار الحمل إحدى الطرق الامنة لمعرفة السبب وتأكيد شكوكك. ومع ذلك ، ليست كل اختبارات الحمل مضمونة 100%.

لماذا يحدث هذا؟

من الممكن أن تكون قراءة الاختبار خاطئة، ولكن ذلك قد يكون نادراً. وفيما يلي أسباب هذا:

إذا تعرضت للإجهاض مؤخرًا

حالات الإجهاض صعبة وقد تستغرق وقتًا طويلاً حتى يعيد الجسم ضبط مستويات هرمون ما قبل الحمل. عند القيام بذلك ، يمكن أن تحدث إشارة إيجابية خاطئة في اختبار الحمل وتقلق النساء. بنفس الطريقة ، يمكن للمرأة التي خضعت للإجهاض أن ترى أيضًا العديد من القراءات الخاطئة ، خلال ستة أسابيع بعد العملية.

الحمل خارج الرحم

يقال إن الحمل خارج الرحم عندما تخصب البويضة أو يتم زرعها خارج الرحم ، في الجهاز التناسلي. على الرغم من أن حالات الحمل خارج الرحم غير قابلة للحياة، إلا أنها يمكن أن تؤثر على مستويات هرمون الحمل في وقت مبكر جدًا وتجعل الاختبار إيجابيًا بشكل خاطئ. إذا شعرت بأي علامات على حدوث حمل خارج الرحم ، فيجب عليك أن تسرع إلى الطبيب في أسرع وقت ممكن وأن يتم فحصه.

تتناولين أدوية الخصوبة

غالبًا ما يوصف الطبيب للنساء اللاتي يتناولن أدوية خصوبة أدوية تطلق الهرمونات والتي تؤثر على إمداد البويضات أو تعيق اختبار الحمل. بعض الأدوية الأخرى ، مثل الأدوية المضادة للذهان والأدوية المضادة للقلق ، يمكن أن تعبث بالنتائج أيضًا.