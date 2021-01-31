5 أسرار لا تشاركها مع شريكك الحالي

قد تكون علاقتك مع الشريك مثالية للغاية، ولا تخفيان شيئاً عن بعضكما البعض ولكن هناك بعض الأمور التي لا يمكن مشاركتها حتى لو عن حسن نية. لذلك ، نقدم لك بعض الأسرار الشائعة التي يجب ألا تفصحا عنها مهما حدث. .

العلاقات السابقة

هناك احتمالية أن تحافظا على علاقة ودية وجيدة مع شركاء عاطفين سابقين. هذا شيء رائع ولكن قد لا يكون جيدًا مع الشريك الحالي. الحديث عن أشخاص كانوا على علاقة عاطفية معك في السابق قد يؤدي الى الدخول في مناقشات غير ضرورية أو نوبات من الغيرة تؤثر ببطء على روابط علاقتك الحالية. وبالتالي، من الأفضل الاحتفاظ بهذا الماضي لوحدك مع تجنب هؤلاء الأشخاص قدر الامكان.

انتقاد صفة جسدية

لا أحد كامل. حتى شريكك لديه عيوب من المحتمل انه تقبلها مع الوقت ولكنك لا تحبها كثيرًا. سواء كانت ذقنًا ملتوية أو أنفًا كبيرًا أو زيادة في الوزن، هذه أشياء لا يمكن لشريكك تغييرها. علاوة على ذلك ، إذا أشرت إليها بطريقة منفرة، فسيشعر بعدم الأمان. لذلك ، من الأفضل أن تحتفظ بهذا المشاعر بداخلك.

التفضيلات الإباحية

هذا شيء لا يجب إخباره للشركاء ابداً. كلنا نتابع أو نشاهد مقاطع اباحية سواء كنوع من الفضول أو لتعلم طرق جديدة. تعتبر مشاهدة المواد الإباحية مسألة خاصة للغاية ولا يفضل مشاركتها مع أي شخص خاصة الشريك الذي سيفسرها كنوع من عدم الرضا عن أدائه الجنسي. لذلك ، من الأفضل الاحتفاظ بسجل المواد الإباحية مغلقًا.

انتقاد تصرفات الأقارب

هذه منطقة صعبة يخشى كل متزوج المغامرة بها. ويصبح الأمر مروعًا عندما يكون أهل الشريك مزعجين. على الرغم من أنك بحاجة إلى التحدث مع شريكك فيما يتعلق بسلوك أهله المزعج، قد لا يكون هذا هو الخيار الأفضل، تجنب النقد العلني والتزم الحياد في مسائل العائلة.

أفضل جنس مررت به على الإطلاق

إذا كنت متزوج في السابق أو مررت بتجربة عاطفية قوية فلا تفكر حتى في مشاركة ذلك مع شريكك الحالي. مشاركة هذه المعلومات قد تسبب الذى لمشاعره وتقلل من ثقته وحبه لك.

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