5 أشياء لا ينصح بفعلها بعد تناول الطعام

كلنا نعرف مقولة أن ما تأكله ينعكس على صحتك. ولكن اليوم سنتعلم مقولة جديدة ما تفعله بعد الأكل ينعكس على صحتك كذلك!

لا شك أن هناك بعض النشاطات التي لا ينصح بالقيام بها بعد الاكل مثل السباحة، الرياضة العنيفة، القفز وما الى ذلك، ولكن هناك أخطاء أخرى نقوم بها ولا ندرك أنها سيئة لصحتنا، تعالوا لنتعرف عليها ونتوقف عن ممارستها لحماية صحتنا وصحة عائلاتنا.

تناول الفواكه بعد الطعام مباشرة

الفواكه غذاء خارق وصحي. ولكن يجب ان تعرف بأن هناك مواعيد خاصة لتناول الفواكه. وفقا لخبراء الصحة ينصح بتناول الفواكه على معدة فارغة للاستفادة منها أو بعد فترة زمنية كافية من الوجبة الرئيسية. تناول الفواكه مباشرة بعد الطعام سوف يقلل من امتصاصها ويؤدي الى مشاكل في الهضم. ولا ينصح بتناول الفواكه مساءً حتى لا تسبب الحموضة والمشاكل الهضمية الأخرى.

النوم مباشرة بعد الوجبات الرئيسية

من لا يحب ان يأخذ غفوة قصيرة بعد الاكل؟ ولكن هذه العادة خطيرة وضارة ويمكن أن تكلفك الكثير. بعد تناول الوجبة الرئيسية يبدأ الجهاز الهضمي بالعمل لهضم الطعام. الاستلقاء أو النوم مباشرة بعد الاكل سيعيق هذه العملية ويسبب الانتفاخ والانزعاج والمشاكل الهضمية الأخرى. بالإضافة الى ذلك لا ينصح بالاستحمام بعد تناول الطعام.

التدخين

التدخين بحد ذاته ضار بالصحة والجسم، والتدخين بعد الاكل ضار بشكل خاص. لان تدخين سيجارة واحدة بعد الاكل يعادل تدخين 10 سجائر لان الجهاز الهضمي يكون مشغولا بهضم الطعام فتصبح الأعضاء الداخلية المساعدة شديدة الحساسية وأكثر قدرة على الامتصاص استعدادا لامتصاص المغذيات من الطعام.

فك الحزام بعد الاكل

مهما شعرت بالانزعاج تجنب ان تقوم بفك حزامك أو خلع ملابسك بعد الاكل.

أولا، يجب ان لا تشعر بالانتفاخ خلال الاكل، الافراط في تناول الطعام عادة سيئة جداً. يجب ان يكون هناك متسع كاف في المعدة لتشعر بالراحة. ثانيا التوسع الفجائي الذي يحدثه فك الحزام في منطقة المعدة والامعاء سوف يحدث ارتباكا في الجهاز الهضمي الامر الذي سيزيد من الغازات ويسبب لك انتفاخا مؤلما. تذكر بأن تتناول ما يكفي حاجتك فقط ولا تفرط في الطعام لدرجة شعورك بالانتفاخ.

شرب الماء

لا شك أن الترطيب ضروري خلال اليوم ولكن ليس بعد تناول الوجبات. شرب الماء بعد الاكل يمكن أن يعيق عمل العصارات الهضمية والانزيمات، الامر الذي يحفز الحموضة المعوية. كذلك الامر بالنسبة للمشروبات الأخرى مثل القهوة والشاي. اترك لنفسك مجالا لتستمع بوجبة الطعام بشكل صحيح من ساعة لساعتين حتى تكتمل عملية الهضم. ويفضل شرب الماء قبل الوجبة بفترة من الوقت ويمكنك شرب كمية بسيطة اذا شعرت بأنك بحاجة لها خلال الاكل.