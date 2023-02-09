5 أشياء يجب تجنبها في حالة وقوع زلزال تعد الزلازل من أقوى الظواهر الطبيعية على الأرض ، ويمكن أن تحدث في أي مكان على كوكبنا حيث يتم إطلاق الطاقة إما من النشاط البركاني أو من الصدوع التي تنزلق في قشرة الأرض.

في حين أن هناك طرقاً قليلة جدًا لاكتشاف قرب حدوث الزلزال ، فإن معرفة ما يجب فعله وما يجب تجنبه إذا وقعت الزلازل يمكن أن ينقذ حياتك. من خلال التخطيط للمستقبل ، يمكن أن تقلل من مع نشوب حريق ، ونقص المواد الغذائية، ونقص الادوية وغيرها من الأمور. وفقاً للخبراء في الصليب الأحمر فإن أهم خطوة نحو السلامة من الزلازل هي بناء الوعي بالمخاطر التي تشكلها ، إلى جانب اتخاذ الإجراءات الآن.

5 أشياء يجب تجنبها في حالة وقوع زلزال

1. التخطيط المسبق والاستعداد

يجب أن تحتوي مجموعة الاستعداد للطوارئ على العديد من العناصر بما في ذلك النقود الإضافية ونُسخ من المستندات الشخصية المهمة مثل قائمة الأدوية والمعلومات الطبية ذات الصلة وإثبات العنوان وسند / عقد إيجار للمنزل وجوازات السفر وشهادات الميلاد وبوالص التأمين.

5 أشياء يجب تجنبها في حالة وقوع زلزال

2. لا تربط خطوط الهاتف أثناء الزلزال

بخلاف حالات الطوارئ ، من الأفضل إرسال رسالة نصية عبر الهاتف المحمول بدلاً من محاولة استعمال الخطوط الأرضية اللازمة للاستجابة لحالات الطوارئ. يجب أن يكون لديك خطة اتصالات للطوارئ قبل وقوع حالات الطوارئ. يجب أن تتضمن الأسماء والأرقام وعناوين البريد الإلكتروني لكل فرد في الأسرة ، بالإضافة إلى جهة اتصال مركزية لأحد أفراد الأسرة من خارج المدينة. يجب أن تحتوي الخطة أيضًا على تفاصيل حول مكان تجمع الأسرة في حالة الطوارئ ، سواء كان ذلك في المنزل أو الحي. يوفر فيسبوك أيضًا خدمة "التحقق من الأمان"، وهي طريقة لإعلام أصدقاء الشخص وعائلته بأنهم بأمان.

5 أشياء يجب تجنبها في حالة وقوع زلزال

3. لا تترك الأدوات المنزلية غير مؤمنة

اهتزاز الزلزال يمكن أن يحرك أي شيء تقريبًا ، حتى الأشياء الكبيرة أو الثقيلة. ووفقاً للتقارير فأن معظم الإصابات والأضرار تنتج عن سقوط الأجسام الثقيلة، وليس بسبب انهيار المباني. لذلك يفضل تثبيت أو نقل الأثاث الكبير مثل خزائن الكتب بعيدًا عن الأسرة أو الأرائك أو الأماكن الأخرى التي يجلس أو ينام فيها الناس أو يقضون الكثير من الوقت.

5 أشياء يجب تجنبها في حالة وقوع زلزال

4. لا تقم بتشغيل الغاز بعد الزلزال

أغلق صمام الغاز الرئيسي فقط في حالة الاشتباه في حدوث تسرب بسبب الأنابيب المكسورة أو الرائحة أو صوت تسرب الغاز الطبيعي أو إذا كان العداد يدور بسرعة. لا تستخدم أعواد الثقاب أو الولاعات أو مواقد المخيمات أو الشواء أو المعدات والأجهزة الكهربائية حتى تتأكد من عدم وجود تسرب للغاز. قد تخلق شرارة يمكن أن تشتعل تسرب الغاز وتسبب انفجارًا وحريقًا. يمكن لشركة الغاز فقط إعادة تشغيل الغاز بعد التحقق من عدم وجود تسرب.

5 أشياء يجب تجنبها في حالة وقوع زلزال

5. لا تركض الى الخارج أثناء الزلزال

أظهرت الأبحاث أن الجري الى الخارج أثناء الزلزال هو تصرف خاطئ. غالبًا ما تكون النوافذ والواجهات والتفاصيل المعمارية هي الأجزاء الأولى من المبنى التي تنهار. للابتعاد عن منطقة الخطر هذه ، ابق في الداخل إذا كنت في الداخل او ابقى في الخارج إذا كنت بالخارج. قرفص وغطي رأسك وعنقك بيديك حتى يتوقف الاهتزاز. القرفصاء تمنع الزلزال من أن يسقطك أرضًا. السقوط سبب رئيسي للإصابات وهو أمر سيئ بشكل خاص لأنه يحد من ما يمكنك القيام به بعد ذلك. اذا كان لديك الوقت ابحث عن الحماية اسفل الطاولة أو أي شيء قوي، يمكن أن يوفر الحماية من الأجسام المتساقطة. ابتعد عن الزجاج والنوافذ والأبواب والجدران الخارجية وأي شيء يمكن أن يسقط مثل المصابيح أو الأثاث.

لمزيد من نصائح السلامة والاستعداد ، تفضل بزيارة AccuWeather.com/Ready.

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