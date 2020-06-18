5 أشياء يجب عليك القيام بها لرعاية الأطفال في ظل أزمة كورونا

مع استمرار ارتفاع أعداد حالات الإصابة بالفيروس التاجي في العديد من الدول، تستعد دول أخرى لتخفيف إجراءات الحجر المنزلي. يكافح الناس في جميع أنحاء العالم من أجل العيش مع الوضع الطبيعي الجديد ، والذي ينطوي على عدم الخروج من المنزل ما لم يكن ذلك ضروريًا تمامًا وممارسة التباعد الاجتماعي في الأماكن العامة. من المهم أن نلاحظ أنه حتى لو كان البقاء محصوراً داخل جدران المنزل الأربعة قد يكون صعباً للغاية ومؤلماً ، فإن الأطفال الصغار هم الأكثر تأثراً بلا شك.

إليك بعض الأشياء التي يمكننا القيام بها جميعًا:

لا تدع كوفيد-19 يسرق طفولة طفلك

أولاً، لا يمكن للأطفال أن يدركوا تمامًا حجم الاضرار التي خلفها وباء كورونا لأنه أبعد بكثير من فهم عقولهم الصغيرة. ثانيًا ، حتى عندما نحاول حماية أطفالنا من الواقع الجديد، فإن التغيير الجذري في أسلوب حياتهم ، وزيادة وقت الشاشة وعدم الحصول على مساحة للعب في الهواء الطلق أو حتى مقابلة أصدقائهم يمكن أن يؤثر بشدة على صحتهم العقلية . لهذا السبب، وظيفتنا كآباء وأمهات أن نقوم بأعداد اطفالنا للأوقات غير المستقرة والتعامل مع تعطيل أنشطتهم اليومية العادية.

أخبارهم بالحقيقة

بقدر ما نريد أن نحمي صغارنا من الوباء، من المهم إعدادهم شيئًا فشيئًا للظروف غير المتوقعة. يمكن القيام بذلك عن طريق معالجة الأمور على أساس يومي وإعلامهم بأننا نفعل ذلك للحفاظ على أنفسنا والأشخاص الذين نحبهم في أمان. من المهم أن نلاحظ أنه بدلاً من جعل الأمور أكثر صدمة وخوفًا للأطفال ، يجب ان نعلمهم الالتزام بالتوازن بين معالجة مخاوفهم وطمأنتهم بأنهم سيكونون بخير. يمكنك إخبارهم بأن الأطفال حول العالم يمرون بظروف مشابهة وبأن الأطباء والعلماء يعملون بجد لمكافحة الفيروس ويمكننا مساعدتهم أيضًا من خلال البقاء في المنزل وارتداء الكمامة وغسل أيدينا.

توضيح المعلومات للأطفال

من المهم تسليح الأطفال بحقائق مناسبة لاعمارهم ، ومن المهم أيضًا التأكد من عدم حصولهم على معلومات غير صحيحة عن الفيروس سوءا من أصدقائهم أو منصات وسائل التواصل الاجتماعي. العالم مكان مخيف في الوقت الحالي ويمكن للأخبار المغلوطة عن فيروس كورونا أن تخيف الاشخاص البالغين، ناهيك عن الاطفال. كوالدين ، من المهم تبديد أي شكوك وخرافات قد تكون لدى طفلك وغرس شعور بالإيجابية والأمل.

استخدم هذا الوقت للتواصل مع أفراد العائلة الممتدة

منذ متى أجرى أطفالك محادثة ودّية مع أجدادهم؟ في عوالمنا المحمومة بشكل متزايد ، نادرًا ما يجد الأطفال الوقت للتواصل مع والديهم، ناهيك عن التحدث إلى أجدادهم ، ما لم يكونوا يعيشون في نفس المنزل. إذا كنت محظوظًا بما يكفي للحجر مع والديك ، فاغتنم هذه الفرصة لزيادة ترابط أطفالك مع عائلتهم الكبيرة الأجداد والأقارب المقربين.

وضع طقوس عائلية يومية والتزم بها

من أبسط الطرق لضمان قضاء الوقت الكافي مع طفلك خلال النهار هو خلق طقوس بسيطة للاستمتاع بالوقت مع الجميع. يمكن أن تلعبوا ألعاب عائلية أو تشاهدوا فيلمًا أو تقوموا باعداد الوجبات الخفيفة أو قراءة بعض القصص- أي شيء وكل شيء مهم طالما أن العائلة بأكملها معًا.