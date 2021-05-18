5 أشياء يفعلها الأشخاص السامون وكيفية التعامل معها

وجود شخص سام في حياتك أو وجودك في علاقة سامة هو صراع مجهد وكبير. مثل هؤلاء الأشخاص وأفعالهم تجعلنا نشعر بالريبة تجاه أنفسنا وقراراتنا وكل ما نفكر فيه ونفعله...

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غالبًا ما يؤدي هذا إلى تدني احترام الذات ، وانعدام الثقة ، والشعور المستمر بالتوتر. وبالتالي ، من المهم جدًا تحديد الأشخاص السامين وإخراجهم من حياتنا.

فيما يلي نظرة على الأشياء التي يقومون بها وكيفية التعامل معها:

سيتلاعبون بك

الأشخاص السامون لديهم طريقة في التعامل معك كما لو كنت مدينًا لهم بشيء. لديهم أيضًا طريقة لفعل شيء يؤذيك ، ثم يزعمون أنهم كانوا يفعلون كل شيء من أجلك. هذا أمر شائع بشكل خاص في أماكن العمل أو العلاقات حيث يوجد اختلال في توازن القوى. للتعامل مع هذا ، عليك أن تدرك أنك لست مدينًا لأحد بأي شيء.

سيجعلونك تثبت نفسك لهم

سيضعك الأشخاص السامون بانتظام في وضع يتعين عليك فيه الاختيار بينهم وبين شيء آخر - وستشعر دائمًا أنك ملزم باختيارهم. سينتظرون حتى يكون لديك التزام ، ثم سينكشفون الدراما. ومع ذلك ، يجب ألا تشعر أبدًا بالحاجة إلى إثبات أي شيء لأي شخص. هذه هي الطريقة الوحيدة للتعامل مع مثل هؤلاء الناس.

لا يعتذرون أبداً

سوف يأتون بمجموعة من الأكاذيب قبل أن يعتذروا ، لذلك لا جدوى من الجدال. أيضًا ، سوف يحرفون القصة ويغيرون الطريقة التي حدثت بها ويعيدون سردها بشكل مقنع لدرجة أنك ستصدق هراءهم. افهم أنك لست بحاجة إلى اعتذار للمضي قدمًا. فقط امضي قدما بدونهم.

سيتركون المحادثة غير مكتملة

لن يمسكوا هواتفهم ولن يردوا على الرسائل النصية أو الرسائل الإلكترونية. من ناحية أخرى ، قد تجد نفسك تعيد المحادثة أو الجدل مرارًا وتكرارًا في رأسك ، وتتساءل عما فعلته لإزعاجهم. ومع ذلك ، فإن الأشخاص الذين يهتمون بك لن يسمحوا لك بالاستمرار في الشعور بالتعاسة دون محاولة حل المشكلة. لذلك، حدد الأشخاص الذين يهتمون بك بالفعل.

سوف يستخدمون كلمات غير سامة ذات نغمة سامة

قد تكون رسالتهم بريئة بما فيه الكفاية لكن النغمة تنقل الكثير. قد يتركك تمر بمجموعة من المشاعر والعواطف السيئة. هذه طريقتهم في استفزازك. من أجل التعامل مع هذا ، يجب ألا تشارك مطلقًا في لعبة الكلمات الخاصة بهم. نصيحتنا لا تمنحهم القوة للعب بك.

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