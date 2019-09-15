5 أطعمة تحسن وتزيد طول طفلك

لا شك أن موضوع الطول يرتبط بالجينات والعوامل الوراثية ولكن هذا لا يمنع أن تقديم الاطعمة الصحية المناسبة يمكن أن يساعد على تحسين صحة الجسم وبالتالي دعمه بالهرمونات والمعادن والفيتامينات والألياف الضرورية للنمو.ومن هذه الاطعمة:

الدجاج

تقديم الوجبات التي تحتوي على كمية مناسبة من الدجاج لطفلك من الأمور التي عليكِ القيام بها لتغذية جسمه بالبروتين الذي تحتويه لحوم الدجاج، فالدجاج يساعد على تقوية الجهاز المناعي للطفل ويعمل على نمو الطفل بشكل صحي وسليم، لذلك قومي بتقديم الدجاج لطفلك للحفاظ على صحته وزيادة طوله.

البيض

يعتبر البيض من الأغذية التي ينصح بتقديمها للأطفال للحصول على القيم الغذائية العالية التي تحتويه والتي تساعد على زيادة طول الطفل، وذلك لاحتواء البيض على نسبة عالية من البروتين، لكن عليكِ الحرص بتجنب تقديم كمية كبيرة من البيض لطفلك للحفاظ على صحته، لذلك قومي باستشارة طبيب لتحديد كمية البيض التي يمكن لطفلك تناولها يوميًا للحصول على فوائد البيض وتجنب أضرار تناوله بكميات كبيرة.

الفواكه

يفضل الكثير من الأطفال تناول الفواكه لاحتوائها على نسب من السكر الطبيعيي الذي يحتاجه الجسم للنمو وللحصول على النشاط الذي يؤهلهم للاستمتاع باللعب، كما تحتوي الفواكه على نسبة عالية من فتيامين أ الذي يزيد من طول الأطفال خاصة في مرحلة النمو، لذلك قومي بتقديم الفواكه لطفلك لضمان طول طفلك.

السبانخ

تعتبر السبانخ من الأغذية التي ينصح بتقديمها لطفلك خلال فترات نموه وذلك لاحتوائها على نسب عالية من الحديد العضوي الذي يحتاجه الجسم للحفاظ على صحة الجسم، كما تحتوي السبانخ على نسبة مرتفعة من الكالسيوم الذي يعزز من نمو العظام والتي تضمن لطفلك نمو سليم وطول أزيد.