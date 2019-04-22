5 أطعمة جيدة لأسنان الأطفال

قدمي لاطفالك هذه المأكولات كوجبات خفيفة للحفاظ على أسنان قوية وصحية.

اللبن

يمنع تطور تسوس الأسنان والمشاكل المتعلقة بها، اللبن رائع كوجبة خفيفة فهو مليء بالكالسيوم الرائع لنمو العظام. وفقا لدراسة نشرت في مجلة طب الأسنان تبين أن الأطفال الذين يأكلون على الأقل أربعة وجبات بالأسبوع تحوي اللبن كانوا الأقل معرضة للاصابة بالتسوس.

المكسرات

عمومًا الأطعمة التي تتطلب الكثير من المضغ جيدة للأسنان واللثة، والمكسرات وجبة خفيفة عظيمة أيضا. (طالما لم تحمص وتملح). تساعد المكسرات على خفض الحوامض، التي تسبب تلف مينا الأسنان. المكسرات أيضًا غنية بالمغنيسيوم والفوسفات والكالسيوم،. اللوز والجوز والفستق واللوز كلها اختيارات عظيمة للوجبات الخفيفة.

الفواكه الطازجة

معظم الأطعمة الطازجة عظيمة للأسنان وعندما نمضغها تدلك قشورها اللثة وتساعد في تنظيف الأسنان. الفواكه الطازجة، مثل التفاح والبرتقال والأجاص والبطيخ جميعا لذيذة وصديقة للأسنان.

الخضار

كالفواكه الخضار جيدة للاسنان واللثة. وهي غنية بالفيتامينات والمعادن والماء وخالية من السكر. الجزر، القرنبيط، البروكلي، الخيار والورقيات مفيدة ومغذية.

الحبوب الكاملة

من الثمار الى الحبوب الكاملة. الخبز والرقائق والأطعمة الغنية بالحبوب مفيدة للأسنان لاحتوائها على الليف والقشور التي تنظف الاسنان.

الحبوب الكاملة أيضا غنية بالليف والفيتامينات والمعادن الضرورية لأسنان صحية وقوية.