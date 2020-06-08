5 أطعمة لمساعدتك على الحمل

إن الحصول على الحمل هو شيء يتطلع إليه الأزواج خاصةً عندما يرون أنهم مستعدون لتربية عائلة خاصة بهم. ولكن إذا كنت تواجه صعوبة في الحمل ، فابحث في نظامك الغذائي الحالي أولاً قبل تناول أي أدوية لزيادة خصوبتك. في بعض الأحيان ، يمكن أن يؤثر ما نأكله على الخصبة ، لذا من الضروري إجراء بعض التغييرات الطفيفة على نظامك الغذائي.

إذن ما هي فئات الطعام التي يجب أن تظهر في نظامك الغذائي الحالي؟ فيما يلي خمسة أنواع يجب أن تكون ضرورية في أي نظام غذائي قبل الحمل.

بروتينات عالية الجودة. بالنسبة للأزواج الذين يحاولون الحمل ، أضف المزيد من البروتينات عالية الجودة إلى نظامك الغذائي. ارفعي استهلاكك من البروتين إلى 25٪ أو أكثر مع تقليل تناولك للكربوهيدرات إلى 40٪ أو أقل لزيادة فرصك في الحمل. تناول البيض الكامل والسلمون وحتى اللحم الأبيض في الدواجن حيث أنها مليئة بالبروتينات التي يحتاجها جسمك ليصبح خصبًا.

أسماك الماء البارد. كما ذكرنا من قبل ، فإن الأسماك مثل السلمون وسمك القد وسمك الهلبوت هي مصادر جيدة للبروتين ولكن بصرف النظر عن ذلك ، فإنها تحتوي أيضًا على كميات عالية من أحماض أوميجا 3 الدهنية التي تلعب دورًا في التكاثر والخصوبة. من ناحية أخرى ، إذا لم تكن من أكبر المعجبين بالأسماك ، يمكنك دائمًا اختيار بذور الكتان لأنها تحتوي على أحماض أوميجا 3 الدهنية أيضًا.

فواكه وخضراوات. إذا كان نظامك الغذائي الحالي يفتقر بشدة إلى هذين الاثنين ، فقد حان الوقت لزيادة مدخولك لأنها ضرورية ليس فقط من حيث توفير العناصر الغذائية الأساسية التي تحتاجها ولكن أيضًا من حيث جعلك أكثر خصوبة. يعد تناول المزيد من الفواكه والخضروات أيضًا عادة تحتاج إلى البدء بها خاصةً عندما تستعدين لإنجاب طفل لضمان حصول طفلك على العناصر الغذائية التي يحتاجها لينمو بصحة وقوة في رحمك.

منتجات الألبان كاملة الدسم. تناول الآيس كريم له مزايا خاصة عندما تحاولين الحمل لأن منتجات الألبان كاملة الدسم تحتوي على الكالسيوم. الكالسيوم ضروري لزيادة خصوبة المرء بصرف النظر عن مساعدة عظامك على أن تصبح أقوى. فقط تأكد من أنك تقصر تناولك على حصة واحدة من منتجات الألبان كاملة الدسم يوميًا وإلا فقد ترى وزنك يرتفع. من الضروري الحصول على القليل من اللحم على العظام عندما تصبحين حاملاً.

حمض الفوليك. بالنسبة للأزواج الذين يرغبون في الحمل في العام المقبل ، فقد حان الوقت لزيادة تناول الأطعمة التي تحتوي على حمض الفوليك. تعتبر الحبوب الكاملة والحمضيات والخضروات مصادر جيدة لحمض الفوليك ولهذا السبب تحتاج إلى زيادة تناولك لها.

هذه الأنواع من الطعام ضرورية لخصوبة المرء. كما ترون ، من الممكن زيادة معدل الخصوبة بشكل طبيعي فقط عن طريق تغيير نظامك الغذائي. إن تقليل تناولك للكربوهيدرات مع مضاعفة تناولك للبروتينات الصحية يمنحك الطاقة التي تحتاجين اليها للحمل.