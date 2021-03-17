5 أعراض يمكن أن تحدد خطر إصابتك بمتلازمة ما بعد كوفيد

مع استمرار حالات كوفيد-19 في الارتفاع في جميع أنحاء العالم ، فإن الأشخاص الذين يتنقلون لفترات طويلة من كوفيد-19 ، كما يطلق عليهم الآن ، هم أكبر المصابين بالعدوى الفيروسية ... ...

لا يزال المرضى يبلغون عن الأعراض وآثارها ، بعد شهور من محاربة المرض. ما الذي يسبب مرض كوفيد-19 الطويل أو يجعل المرء عرضة لأمراض متلازمة ما بعد كوفيد-19، غير واضح حتى الآن. ومع ذلك ، مع وجود أدلة من العديد من دراسات الحالة ، تمكن الباحثون من إنشاء علامة لبعض الأعراض التي يمكن أن تكون شائعة مع جميع الأشخاص الذين يستخدمون الرحلات الطويلة.

وفقًا لدراسة حديثة نشرت في مجلة Nature Medicine ، فإن مرضى كوفيد-19 الذين ينتهي بهم الأمر إلى أن يكونوا مسافرين لفترة طويلة يعانون من خمسة أعراض محددة للعدوى في الأسابيع الأولى من الإصابة.

قد تظهر أعراض مرض كوفيد في "موجات"

بالنسبة للحالة التي يُعرف أنها تؤثر على أكثر من 10٪ من مرضى كوفيد-19 على مستوى العالم ، يمكن أن تساعد معرفة الأعراض الأشخاص في الاستعداد للاحتمال وإدارة صحتهم بشكل أفضل.

لاحظ بعض الباحثين أيضًا أن المرضى الذين يعانون من متلازمة ما بعد كوفيد-19 يمكن أن يعانون من أعراض تظهر على فترات منتظمة، مثل حوالي أسبوع أو 10 أيام أو في بعض الحالات، متابعة جيدة بعد شهرين من الشفاء من العدوى، رمي المرضى في انفعال. يمكن أن يتأخر الجدول الزمني للغاية، وقد لا يعرف بعض المرضى العلامات التي يعانون منها والتي يتم تصنيفها على أنها أعراض لفيروس كورونا الطويل أيضًا.

بشكل عام ، هذه هي الأعراض التي يجب التحقق منها:

التعب

التعب الشديد والإرهاق والتعب كلها أعراض مرتبطة بمرض فيروسي بحجم كوفيد-19.

لسوء الحظ ، فإن أعراض الكآبة وفقدان الطاقة هي أيضًا أعراض التدهور التي يمكن أن تستغرق وقتًا أطول لحلها ، وتستمر لمدة أشهر طويلة.

التعب والإرهاق هو رد فعل جسدي طبيعي للنظام الذي يستنفد من محاربة مرض فيروسي شديد لفترة طويلة. يمكن أن يحدث أيضًا أن يقوم الجهاز المناعي عن طريق الخطأ بتفريغ السيتوكينات الخطرة ، مما يجبر الجسم على مهاجمة نفسه والتسبب في أعراض مثل التعب.

لذلك ، لا يمكن تكرار قيمة الراحة والترطيب والشفاء خلال أيام الإصابة. تناول طعامًا جيدًا ، واشرب الكثير من السوائل ، والأهم من ذلك ، خذ وقتك للتعافي بدلاً من إجبار جسمك على بذل مجهود.

الصوت الأجش

الصوت الأجش ، إلى جانب التهاب الحلق والسعال هي بعض الأعراض التي تظهر في المرحلة المبكرة جدًا من العدوى وتعتبر من الوسائل التي يهاجم بها الفيروس الجسم.

قد يعني وجود صوت أجش أو متغير أنك عرضة للإصابة بفيروس كوفيد لفترة طويلة.

يحدث صوت أجش عندما يبدأ الفيروس في مهاجمة الحلق والقنوات التنفسية بسرعة ، مما يتسبب في حدوث التهاب. يمكن لمرضى كوفيد أيضًا تجربة نوبات طويلة من السعال والتي يمكن أن تدفع الحبال الصوتية معًا بقوة ، مما يدفع بالمخاط إلى الخارج ويجعل المرء يختبر صوته.

الصداع

الصداع هو أحد العلامات الشائعة لعدوى فيروس كورونا. أفاد الأشخاص الذين يعانون من صداع كوفيد بأنه صداع غير عادي ومؤلمة وأحيانًا من جانب واحد مما يجعل من الصعب القيام بوظائفه. يمكن أن يكون أيضًا علامة على وجود عدوى شديدة إذا استمر لفترة أطول.

إذا كنت تعاني من صداع مستمر يستمر لأكثر من 72 ساعة ، فلا تشعر بالراحة حتى بعد تناول مسكنات الألم ، وتعاني من أعراض عصبية وجهاز هضمي غير معتادة وتعاني من ألم نابض ونبض ، احصل على المساعدة في أسرع وقت ممكن.

صعوبات التنفس

تعد صعوبات التنفس في الوقت الحالي واحدة من أكثر العواقب التي يخشى منها فيروس كورونا. في بعض الحالات ، يمكن أن تؤدي مشاكل التنفس الحادة إلى الحرمان من الأكسجين وضيق التنفس وإعاقة الأداء الحيوي. يمكن أن يكون أيضًا علامة على وجود عدوى شديدة إذا استمر لفترة أطول.

يمكن أن تؤدي المعاناة من مشاكل في الجهاز التنفسي أو مشاكل مزمنة أيضًا إلى إتلاف الأكياس الهوائية الحساسة الموجودة في الرئة، والتي يمكن أن تكون ضارة للجسم. ومن ثم ، فهي ليست علامة يجب الاستخفاف بها. تعد صعوبات التنفس أيضًا السبب الرئيسي الذي يجعل الكثير من مرضى كوفيد لفترة طويلة يحتاجون إلى استخدام آلات دعم الأكسجين وأجهزة التنفس لأسابيع طويلة.

ألم عضلي

آلام العضلات والجسم هي طريقة أخرى يقوم بها الفيروس بتمزيق ألياف العضلات المهمة ، ويسبب التهابًا واسع النطاق في الجسم. يمكن أن يكون أيضًا من الأعراض التي يمكن أن يشعر بها المرضى لفترة طويلة جدًا.

في حالة كوفيد-19 الشديدة ، يمكن الشعور بآلام الظهر الرهيبة وآلام الجسم وآلام العضلات والتهاب المفاصل والتهابها لعدة أشهر. على الرغم من عدم وجود علاج واحد لحل المشكلات ، فقد تكون هناك حاجة إلى رعاية طويلة الأمد وتمارين تعمل على تحسين رشاقة الجسم.

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