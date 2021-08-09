5 أفكار لاستقبال العام الهجري الجديد 1443

تحتفل الأمّة العربية والإسلامية في الأول من محرم برأس السنة الهجرية، وهو اليوم الذي هاجر به المسلمون مع الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم من مكة خشية على دينهم وأنفسهم من مكر وظلم قريش إلى المدينة المنورة والتي استقبلتهم بالترحيب والأناشيد.

وتحي الأمة الإسلامية في مثل هذا اليوم ذكرى الهجرة بطرق مختلفة، فالبعض يذهب الى المسجد ويتبادل التهاني بعد صلاة الفجر أو الظهر، ويتابعون المحاضرات الدينية التي تستذكر تاريخ الهجرة وتركز على أهميتها في نشر الدين الاسلامي بعيدا عن بطش قريش.

هذا وتشتهر بعض الحلويات الخاصة بهذه المناسبة ومنها حلوى (المشبك)، التي يستحب توزيعها على الاطفال والاقارب والجيران. ولكن كيف يمكنك أن تحي ذكرى الهجرة في منزلك مع أطفالك حتى لا ينسى أطفالنا فضلها على تغيير مسار الدين الإسلامي؟

تنظيف المنزل وتزيينه بالزينة المتوفرة أو المصابيح الملونة لاستقبال الضيوف. (يمكنك اعداد المصابيح الملونة مع الاطفال بالاضافة الى رسومات تعبر عن غار حراء).

صلة الرحم في هذا اليوم العظيم فكرة رائعة، حتى يتمكن الأطفال من سماع قصة الهجرة من أجدادهم أو اقاربهم الكبار في السن.

إعداد أو شراء طبق من الحلوى ومشاركته مع الأهل والجيران.

الجلوس مع الأطفال واستذكار بعض المواقف العظيمة والمعجزات التي حدثت اثناء رحلة الهجرة الى المدينة المنورة، ثم الاستماع إلى انشودة طلع البدر علينا وغيرها من الأناشيد التي تروي قصة الهجرة.

إذا لم يتوفر أي مما ذكر، فمن المستحب الإكثار من الصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم، وتوزيع التمور على الزملاء أو الموظفين أو العاملين وتبادل التهاني عبر رسائل الموبايل ومواقع التواصل الإلكترونية .

مسجات بمناسبة العام الهجري الجديد 1443

بقلبي حطيتك .. وبالتهاني خصيتك .. وعلى الناس أغليتك .. وبالسنة الجديدة هنيتك. أتحدّى العالم وأنا معاك.. وأقول للبشر بأعلى صوت أنا أهواك .. ومع بداية سنة جديدة أقول يا حبيبي .. أنا وقلبي وروحي وإحساسي برضو معاك.

عدد ورق الشجر وعدد رمش البصر أهنّيك قبل البشر.

راحت سنة بكل ما فيها وجتنا سنة وش يا ترى فيها، لكن أكيد إنت أغلى وأحلى ما فيها.

باقة من الورود بقدوم السنة الجديدة معطرة بالعود لك يا صاحب الجد.

يا طيور السلام مرّي عليهم .. وبالعام الجديد هنيهم وخبريهم إني أدعيلهم بسنة خير وربي يحقق أمانيهم.

بريح العطر والريحان بآيات من القرآن أهنيك يا أحلى إنسان. يمر عام ويهل عام وأنت شعاع ينير قلوب الأصدقاء وكل عام وأنت بخير.

كل سنة تمر لا جديد، وهالسنة ما أدري ويش يصير، لكن الأهم إنك عني مو بعيد وحبّك يسري في قلبي مِن وريد لوريد.

لو جرحنا وانجرحنا .. خلنا ننسى أو نتناسى .. المهم نبدأ سنة جديدة والقلوب فيها متصافية.

حبيت يا الغالي بالعام الجديد أهنيك عسى الله يعوده عليي وعليك ويحفظك ويحفظ غاليك.

مرت سنة بكل ما فيها ومرت سنة بكل ما فيها وجت سنة أحلى ما فيها إنك لسا معايا فيها.

باقة من الورود بقدوم السنة الجديدة معطرة بالعود لك يا صاحب الجود.

بتبدى سنة جديدة بنفس هنيئة، ونتمنى كل حاجة جديدة نتفاءل فيها بحياة سعيدة.

رسائل ومسجات بمناسبة العام الهجري الجديد 1443

