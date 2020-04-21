5 أفكار لتسريحات شعر ممتعة في الحجر المنزلي

هل مللت من تسريحة شعرك اليومية؟ لا شك أن الحجر المنزلي جعلك تهملين شعرك، وتتركينه لأيام مربوطاً الى الخلف. ولكن في الحقيقة يلعب الشعر دوراً كبيراُ في تحسين نفسيتك وشعورك بالجمال. نقدم لك خمسة تسريحات لطيفة وممتعة يمكنك تجربتها في الحجر المنزلي وستشعرين بأنك جميلة ومختلفة كل يوم.

اخترنا لك تسريحات شعر بسيطة أنيقة ولا تعيق عملك من المنزل:

1. تسريحة الجدائل الجانبية التي تؤدي الى كعكة.

2. تسريحة الجدائل الفوضوية.

3. تسريحة الجدائل مع الوشاح مناسبة للشعر الخفيف.

4. تسريحة الكعكة مع الوشاح مناسبة للشعر الخفيف.

5. تسريحة الجدائل الخمسة مع كعكة.