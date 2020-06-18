هل منزلك ملىء بالحب والرومانسية؟ هل تشعر بالملل والروتين من حياتك الزوجية؟

إن العثور على الحب والحفاظ عليه يمكن أن يأخذ مجرى حياتهم بالكامل، وهذا دليل كافٍ على مدى أهمية دور الحب في حياتنا.

وفي هذا المقال نقدم للأزواج 5 أفكار ممتعة لإحياء الرومانسية في المنزل:

1. القيا بطانية على الأرض، اخفتا الأضواء، ادفعا بالمقاعد إلى الوراء، اجلسا جوار النافذة، قوما بإشعال شمعة وتمتعا ببعض السندويشات الصغيرة أو الأجبان والفواكه. اجعلا من الأمسية رحلة حالمة. أيما كان، سوف يقربكما هذا الجو الرومانسي من بعضكما أكثر.

2. قوما بطهو وجبة العشاء معا وتحضّرا للمناسبة وكأنها أهم يوم في حياتكما، ارتديا أجمل الملابس وأشعلا الشموع وزيّنا الطاولة بالزهور وتمتعا بجلسة لطيفة وحوار دافيء تتذكران فيه لقاءكما الأوّل.

3. هناك لائحة طويلة لا تنتهي من الأفلام الرومانسية التي نستطيع اقتراحها، بدءاً من الأفلام الكلاسيكية الرائعة مثل "أبي فوق الشجرة" إلى الأفلام المعاصرة التي نحبها جميعا مثل "عمر وسلمى"، تمددا على الأريكة، تشاركا صحن البوشار، واتركا أحداث الفيلم تغمركما حتى النهاية.

4. سواء كانت من ألعاب الألواح أو لعبة فيديو، تستطيعان التمتع بليلة مليئة بالمرح والسعادة والتحديات اللطيفة والكثير من الضحك.

5. بدل الحديث عن ذكريات الماضي، اكتبا قائمة بكل ما تريدان عمله وتحقيقه معا والتخطيط لإضافة ذكريات جديدة.

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