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5 أفكار يدوية لصنع هدايا عيد الأضحى للأطفال

لانا فيصل عزت

لانا فيصل عزت

تاريخ النشر: 26 حزيران / يونيو 2023 - 02:30
5 أفكار يدوية لصنع هدايا عيد الأضحى للأطفال
5 أفكار يدوية لصنع هدايا عيد الأضحى للأطفال

البوابة – مع اقتراب عيد الأضحى ، نقدم لكم بعض الأفكار اليدوية التي يمكنك تحضيرها في المنزل بمساعدة الأطفال والتي تعتبر هدايا ثمينة وذكرى رائعة بهذه المناسبة الجميلة.

5 أفكار يدوية لصنع هدايا عيد الأضحى للأطفال

1. بطاقة هلال للعيد: هذه بطاقة بسيطة وسهلة الصنع ومثالية للأطفال من جميع الأعمار. 

5 أفكار يدوية لصنع هدايا عيد الأضحى للأطفال


أنت بحاجة إلى: 
ورق مقوى أو بطاقات ورقية، صمغ جليتر، ملصقات الأحجار الكريمة الفضية. 
الطريقة: 
قم برسم هلال على الورق المقوى وبعد ذلك قم بقصه، ثم قم بوضع الجليتر اللامع وملصقات الأحجار الكريمة على الهلال. يمكنك أيضًا إضافة بعض الزخارف الأخرى ، مثل النجوم أو القلوب.
 

2. طبق سيراميك الحناء: هدية مرحة ومبتكرة سيحبها الأطفال.

5 أفكار يدوية لصنع هدايا عيد الأضحى للأطفال


أنت بحاجة إلى:
طبق من السيراميك، وبعض الحناء، وفرشاة رسم. 
الطريقة: 
تدهن الحناء على الطبق ، ثم تترك لتجف. الحناء ستترك تصميمًا جميلًا وفريدًا على الطبق.
 

3. الدمى الخشبية المطلية: هذه الدمى سهلة الصنع ، وهي طريقة رائعة لتعليم الأطفال ثقافات مختلفة. 

5 أفكار يدوية لصنع هدايا عيد الأضحى للأطفال


أنت بحاجة إلى:
بعض الدمى الخشبية وبعض الطلاء وبعض الأقلام. 
الطريقة: 
قم بطلاء الدمى بألوان مختلفة ، ثم استخدم أقلام التحديد لإضافة ملامح الوجه والملابس.
 

4. قلادة نجمة اوريغامي للعيد: هذه حرفة ممتعة وسهلة سيحبها الأطفال. 

5 أفكار يدوية لصنع هدايا عيد الأضحى للأطفال

أنت بحاجة إلى: 
بعض ورق الأوريغامي وبعض الخيوط وبعض الأقلام. 
الطريقة:
اطوِ ورقة الأوريغامي على شكل نجمة ، ثم اربطيها ببعض الخيوط. يمكنك أيضًا تزيين النجمة بعلامات.
 

5. بطاقة العيد المنبثقة: هذه الحرفة اليدوية أكثر صعوبة ، لكنها ممتعة للغاية. 

5 أفكار يدوية لصنع هدايا عيد الأضحى للأطفال


أنت بحاجة إلى: 
بطاقات ورق مقوى ومقص وصمغ وأقلام. 
الطريقة:
قم بقص بعض الأشكال على البطاقات ، ثم قم بلصقها معًا لإنشاء بطاقة منبثقة. يمكنك تزيين البطاقة بعلامات ، ثم كتابة رسالة بالداخل.
 

هذه مجرد أفكار قليلة لهدايا يمكنك صنعها يدوياً مع الأطفال في عيد الأضحى . بقليل من الإبداع ، يمكنك تقديم العديد من الهدايا الخاصة التي سيحبها الأطفال.
 

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