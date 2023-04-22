البوابة - تعتبر مشكلة حب الشباب من أكثر المشاكل التي يعاني منها المراهقون والبالغون، وتتعدد العلاجات الخاصة بها، إلا أن أكثرها فائدة تلك التي يتم تحضيرها من المواد الطبيعية البحتة.

5 أقنعة تخلصك من حب الشباب في عيد الفطر

قناع الملح للتخلص من حب الشباب

قناع الملح للتخلص من حب الشباب يعد قناع الملح من الأقنعة الفعالة لمعالجة حب الشباب كونه مطهر طبيعي فعال يقلل من الزيوت في بشرتكم وبالتالي يتركها خالية من الزيوت الزائدة وكذلك من حب الشباب.ولتحضيره ما عليكم سوى خلط ملح البحر أو الطبخ مع الماء ومن ثم وضعه على أماكن حب الشباب لمدة 20 دقيقة ومن ثم اغسلوه بالماء النظيف.

قناع بياض البيض للتخلص من حب الشباب

قناع بياض البيض للتخلص من حب الشباب يعتبر هذا القناع واحداً من الماسكات الطبيعية البسيطة لعلاج حب الشباب ولتحضيره عليكم دهن وجهكم ببياض البيض وتركه لمدة 20 دقيقة على الوجه ومن ثم اغسلوه جيداً بالماء الفاتر.

قناع صودا الخبز للتخلص من حب الشباب

قناع صودا الخبز للتخلص من حب الشباب لعمل هذا القناع ما عليكم سوى تنظيف وجوهكم جيداً ومن ثم خلط صودا الخبز مع الماء ووضعه على جميع أنحاء الوجه لمدة 20 دقيقة قبل الشطف مع الماء البارد ومع الإستخدام المنتظم لهذا القناع ستحصلون على بشرة صافية وخالية من حب الشباب.

قناع الزبادي للتخلص من حب الشباب

قناع الزبادي للتخلص من حب الشباب، امزجوا ملعقة من العسل وملعقة من اللبن الزبادي، مع بعضهما البعض حتى تحصلوا على عجينة ومن ثم ضعوها على وجهكم لمدة 10 أو 20 دقيقة قبل غسله وستلاحظون تغييرات فورية في بشرتكم.

قناع دقيق الشوفان للتخلص من حب الشباب

قناع دقيق الشوفان للتخلص من حب الشباب، اصنعوا عجينة من دقيق الشوفان والماء وضعوها على وجهكم لمدة 20 أو 30 دقيقة، ثم اغسلوا بالماء الفاتر، وسوف تشعرون أن بشرتكم أصبحت ناعمة وطرية.

نصائح للتخلص من حب الشباب دون ندوب في البشرة

غسل الوجه جيداً بشكل يومي في الصباح والمساء لمنع ظهور حب الشباب.

استخدم منظف ​​الوجه الصحيح لتحسين بشرتك

لن يؤدي شراء غسول وجه عام إلى تحسين بشرتك بالضرورة، لكي يكون المنظف أكثر فاعلية ، عليك الانتباه إلى احتياجات بشرتك واختيار المكونات وفقًا لذلك. إذا كانت بشرتك دهنية ، اختر المنتجات التي تحتوي على حمض الساليسيليك أو البنزويل بيروكسايد أو حمض الجليكوليك. بالنسبة للبشرة الحساسة ، ابحث عن المنظفات اللطيفة التي تحتوي على حمض اللاكتيك أو المكونات المرطبة مثل الجلسرين ، والتي لا تجف مثل تلك المصنوعة للأنواع الدهنية.

ابتعدي عن فرك وجهك يوميًا بمنظفات حبيبية ومنتجات تقشير يمكن أن يضر أكثر مما ينفع وتسبب احمرار البشرة.

قم بتغيير منشفة وجهك بانتظام لأنه عدم تغيير المنشفة يؤدي إلى تجمع البكتيريا فيها مما يؤدي إلى انتشار حب الشباب.

ترطيب البشرة في الصباح والمساء لتحسين بشرتك

استخدم واقي الشمس الذي لا يسد المسام ووضعه كل 3 ساعات مسحة بسيطة على الوجه لكن بشرط أن يكون نوعه جيد ومناسب لبشرتك.

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