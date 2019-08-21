5 أكاذيب عن حبوب انقاص الوزن 

كما نعلم جميعا تعد خسارة الوزن قضية حساسة للكثيرين. وأي شخص يبدأ في رحلة فقدان الوزن الزائد غالباً ما يكون لديه رغبة في فقدان الكيلوغرامات بسرعة البرق. ومع العروض والدعايات التي تقدمها الشركات المنتجة لادوية انقاص الوزن يمكن ان يقع العديد من الناس ضحية لهذه الوعود المغرية والمبالغ بها أيضا.

دعونا نعرف ما هي الأكاذيب التي تقولها حبوب انقاص الوزن:

فقدان الوزن دون اتباع نظام غذائي

لا يمكنك إنقاص الوزن دون مراقبة حميتك الغذائية وهذه هي الحقيقة المطلقة. تدعي الشركات التي تنتج مكملات انقاص الوزن أنه بمجرد تناول هذه المكملات سيفقد الشخص الوزن ، وهذا غير ممكن. لخفض ترسب الدهون في الجسم ، يحتاج المرء إلى حرق السعرات الحرارية. لذا إذا كنت تريد إنقاص وزنك بفعالية ، فابدأ بإجراء تغييرات صغيرة في مطبخك.

لا حاجة لممارسة الرياضة

يعد الطعام والتمارين شيئين مهمين عند محاولة التخلص من الكيلوغرامات الزائدة . من خلال فقدان أي من الاثنين ، قد لا تتمكن من رؤية التغييرات المرغوبة في وزن جسمك. لذلك ، إذا كنت ترغب في التخلص من الكيلوغرامات ، يجب ان تعرق. لا يهم نوع التمرين أو النشاط البدني الذي تقوم به ، ولكن من المهم أن تعرق.

زيادة التمثيل الغذائي الايض

هذا هو الادعاء الأكثر شيوعًا الذي تقدمه الشركات المصنعة للأدوية الخاصة بفقدان الوزن لزيادة مبيعات منتجاتها. لكن يجب أن تكون مدركًا جيدًا لحقيقة أن الحبوب لا يمكن أن تزيد من معدل الأيض لديك. حتى المنتجات مثل الشاي الأخضر لا يمكن أن تساعد في هذا. لا يمكن لأي من هذه المكونات أن تساعدك على فقدان الوزن بشكل دائم.

سوف تشعر بالامتلاء

حبوب منع الحمل لا يمكن أن تجعلك تشعر بالامتلاء. يحتاج جسمك إلى البروتين والألياف والدهون لملء معدتك ويزودك بالتغذية. لا يمكن أن تحل ادوية فقدان الوزن محلها. الحيلة الصحيحة لفقدان الوزن هي ادخال طعام صحي ومغذي ، يحتوي على سعرات حرارية أقل.

يغير تكوين جسمك

تعد العديد من المكملات الغذائية بتغيير تكوين الجسم عن طريق قمع الهرمونات. ولكن هناك القليل من الأدلة المتاحة التي تثبت أن ادوية فقدان الوزن يمكن أن تساعد في الواقع في تغيير تكوين الجسم. علاوة على ذلك ، إذا حدث ذلك فقد يكون ضارًا بصحتك.