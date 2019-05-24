5 أمور تساعدك على تجنّب المشاكل الزوجية خلال رمضان

كما يحمل شهر رمضان الكرم والروحانيات، فإنّ الصخب المحيط به يحمل في طيّاته الخلافات الزوجية، وهناك بعض الخلافات الزوجية تكون أكثر شيوعاً وتكراراً بين الأزواج،

تعرّفي إليها من خلال السطور التالية، ربما يساعدك هذا على تجنّبها أو الاستعداد للتعامل معها..



1- الميزانية

يتضمّن شهر رمضان المزيد من بنود الإنفاق، وبالتالي يحتاج الزوجان إلى وضع خطة للإنفاق، والالتزام بها.

ومن أكثر المشاكل الشائعة في شهر رمضان، هي الخلاف حول الميزانية، سواء أثناء وضعها، أو عند عدم الالتزام بها من أحد الطرفين.



2- الولائم

يُفترض أن تزيد الولائم الرمضانية من ترابط أفراد العائلة، ولكن في بعض الأحيان تكون سبباً للمشاكل الزوجية، وهذا يحصل حين يختلف الزوجان على أولوية الزيارات، أو يفاجئ أحدهما الآخر بقبول دعوة أو دعوة ضيوف إلى المنزل دون اتفاق مسبق.



3- أصناف الطعام

أنتِ تعرفين أصناف الطعام المفضّلة لدى زوجك، والأخرى التي لا يحب تناولها، لهذا فإن إعداد وجبة إفطار عامرة بأصناف لا يحبها زوجك هو أمر مستفز، على الأقل يجب أن تعدّي له صنفاً أو اثنين يمكنه تناوله.



4- التواصل

أيضاً انشغال الزوجين بجداول رمضان المزدحمة يمكن أن يسبب فجوة في التواصل بينهما.



5- النوم

قد يحتاج الزوج إلى النوم قليلاً بعد العودة من العمل، إذا كان المنزل صاخباً، فقد لا يحصل على قسط من الراحة الذي يحتاج إليه، وهذا ما يشعل المشاكل.

أيضاً إذا كنتِ غير عاملة، ربما تفضّلين السهر قليلاً، وهذا ما يجب أن يكون بعيداً عن غرفة النوم، لأن الإصرار على السهر في مكان قريب من مكان نوم الزوج، وعدم الاهتمام بهدوء المنزل ليلاً، يسبب الإزعاج للزوج، ويحرمه من النوم، ما يجعله عصبياً في اليوم التالي، وتندلع المشاكل بسهولة.

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