5 أمور يجب أخذها بعين الاعتبار خلال رحلة التعافي من الصدمة

تصف الصدمة استجابتك العاطفية لتجربة تجعلك تشعر بالتهديد والخوف والعجز، ولا توجد عتبة محددة للضرر لإحداث الصدمة، وقد يتضمن حدث مؤلم تجربة الموت، مثل حادث سيارة، لكن الأحداث المؤلمة يمكن أن تكون معقدة أو مستمرة ومتكررة بمرور الوقت، مثل الإهمال أو الإساءة.

ونظرًا لأن التهديدات يمكن أن تنطوي على ضرر جسدي أو نفسي، فإن الصدمة لا تتركك دائمًا مع إصابات مرئية، لكنها لا تزال باقية على المدى الطويل، مثل اضطراب ما بعد الصدمة.

ويمكن للصدمة أن تتحدى أفكارك حول كيفية عمل العالم ومن أنت كشخص، كما يمكن أن يكون لهذا الاضطراب تأثير مضاعف على جميع أركان حياتك، من خططك للمستقبل إلى صحتك الجسدية وعلاقتك بجسمك.

وغالبًا ما يستغرق الشفاء من مثل هذا التغيير العميق وقتًا طويلاً، والتعافي من الصدمات ليس دائمًا جميلًا، حيث قد تتضمن رحلتك عقبات وانعطافات وتأخيرات، إلى جانب الانتكاسات، وقد لا يكون لديك أي فكرة إلى أين أنت ذاهب أو كيف تصل إلى هناك، لكن هذا جيد.

تمامًا كما يمكن أن تتخذ الصدمة أشكالًا مختلفة، فإن التعافي من الصدمات يأخذ العديد من المسارات، وفي الواقع لا توجد خارطة طريق رسمية، لكن هناك 5 أمور يجب أخذها في الاعتبار، حيث قد يكون ذلك مفيدًا خلال رحتلك للتعافي من الصدمة.

أمور لأخذها بعين الاعتبار خلال رحلة التعافي من الصدمة

يحدث التعافي على مراحل

الصدمة ليست شيئًا يمكنك تجاوزه بلمح البصر، حيث أن التعافي، كقاعدة عامة، يتضمن عددًا من المهام للعمل من خلالها، ولا يمكنك حقًا تخطي أي من هذه المهام، ويحدث التعافي من الصدمات على خمس مراحل، وتشمل خصائص ما قبل الصدمة، وتشير هذه إلى السمات ووجهات النظر التي كانت لديك قبل الصدمة، كما يمكنك التفكير في هذه المرحلة على أنها حالتك العامة عندما تحدث الصدمة.

أما في المرحلة الثانية وهي الاجترار، في هذه المرحلة، يعمل عقلك على معالجة الصدمة ومعرفة ما حدث، حيث قد يكون لديك الكثير من المشاعر القوية والذكريات المتطفلة في هذه المرحلة.

المرحلة الثالثة هي مركزية الحدث، حيث تمثل هذه المرحلة نقطة تحول، فهنا، تقوم بتقييم كيف غيرت الصدمة حياتك وما تريد القيام به في المستقبل، اما المرحلة الرابعة هي التحكم، ففي هذه المرحلة، تبدأ في اتخاذ خطوات نشطة لتغيير حياتك والتعامل مع أعراض الصدمة، وأخيرًا المرحلة الخامة هي الإتقان، وهنا، تبدأ في التكيف مع حياتك الجديدة بعد الصدمة، وتحسين مهاراتك في التأقلم مع تقدمك، وفي حين أن الصدمة قد لا تزال تؤثر عليك، إلا أنها في هذه المرحلة لم تعد تتحكم في حياتك.

الشفاء ليس منافسة

قد تجد أنه من المريح قراءة قصص عن أشخاص آخرين عانوا من أحداث مؤلمة مماثلة، وبالتأكيد، يمكن أن تقدم روايات التعافي بعض الإلهام وتساعدك على الشعور بوحدة أقل، ومع ذلك، حاول تجنب إغراء استخدام قصة شخص آخر كعصا قياس للحكم على رحلتك الخاصة.

ومن المهم أن تضع في اعتبارك أن رحلتك هي رحلتك وحدك، حتى لو واجه شخص ما صدمة مماثلة، فمن المحتمل أنه لا يزال لديه تجارب مختلفة قبل الصدمة ووجد نفسه في بيئة مختلفة بعد ذلك، بعبارة أخرى، ليس سباقًا عادلاً إذا كان المنافسون قد مروا في تجارب مختلفة تمامًا.

التعافي ينطوي على نفسك بأكملها

الصدمة لا تحدث في الفراغ، ولا الشفاء، لنفترض أنك نجوت من اعتداء جنسي، يمكن أن تؤثر مجموعة من العوامل، مثل جنسك وعمرك وخلفيتك العرقية وتوجهك الجنسي ودينك، على كيفية استجابتك لتلك الصدمة، حيث يجب أن تأخذ برامج رعاية الصدمات دائمًا تلك الأجزاء من هويتك في الاعتبار.

ووفقًا لدراسة كندية أجريت عام 2014، استفاد الناجون من الاعتداء الجنسي من السكان الأصليين من الرعاية المستنيرة بالثقافة والتي تضمنت مناهج الشفاء التقليدية، في حين أقرت نُهج الرعاية المستنيرة بالثقافة بآثار الاستعمار والعنصرية على صدماتهم الحالية، كما استفادت من نقاط القوة الروحية والمجتمعية التي يتم إهمال دمج رعاية الصحة العقلية السائدة.

نمو ما بعد الصدمة ممكن

يصف النمو اللاحق للصدمة أي تغييرات إيجابية في حياتك تنبع من تعافي الصدمات، حيث إنها عملية التعافي التي تؤدي إلى التحسن، وليس الصدمة نفسها، بعبارة أخرى، يمكنك أن تصبح أقوى على الرغم من هذا الألم والأذى، وليس بسببه.

واعلم أيضًا أن النمو اللاحق للصدمة ليس كل شيء أو لا شيء، حيث يعاني الكثير من الناس من مزيج من النمو والتحديات، وقد تجد، على سبيل المثال، أن التعافي يترك لك المزيد من الامتنان للملذات الصغيرة في الحياة، ولكن أيضًا أكثر عرضة للخطر من ذي قبل.

يمكن أن تصبح الرعاية الذاتية عملاً من أعمال المقاومة

المجتمع ككل لا يتحلى بالصبر دائمًا على عملية الشفاء، فخلال رحلة التعافي، قد تصادف أشخاصًا يخبرونك «بالمضي قدمًا» من صدمتك أو «مجرد تجاوزها بالفعل» والعودة إلى الوضع الراهن، وبالطبع، غالبًا ما تخدم هذه النصيحة احتياجاتهم بشكل أفضل من احتياجاتك.

وفي الواقع، غالبًا ما تثبت الصدمة استنزافًا جسديًا وعاطفيًا، وقد تحتاج إلى مزيد من الراحة أثناء التعافي أكثر مما تعتقد، ومن الجيد دائمًا أخذ قيلولة أو الاسترخاء مع برنامج تلفزيوني أو قراءة كتاب يجعلك تشعر بالحنين إلى الماضي، أو ببساطة الجلوس بهدوء عندما تحتاج إلى استراحة.

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