5 أنواع من الأحلام قد تدل على حالتك الصحية في الحقيقة

يمكن للأحلام أن تدل على الكثير من الأشياء المختلفة، بما في ذلك الأماكن التي يرغب المرء أن يكون فيها، أو أمنيات معينة يرغب الإنسان في تحقيقها على أرض الواقع. ولكن هل فكرت يوماً بأن الأحلام قد تحمل دلالات على حالتك الصحية؟

فيما يلي 5 أنواع من الأحلام قد تدل على حالتك الصحية، بحسب ما أوردت صحيفة تايمز أوف إنديا:



1- رؤية الحيوانات

يقال إن رؤية الحيوانات أثناء النوم يمكن أن تعني أشياء جيدة وأخرى سيئة، فإذا كنت تعاني من أمر مرهق، فإن رؤية حيوان ما مثل الثعبان في محيطك، قد يعني وجود شيء ما في عقلك يتطلب الاهتمام، وفي الوقت نفسه هنالك حقائق تقول بأن رؤية الحيوانات في الحلم قد تعني بأنك ستشفى من مرض ما، أو سيحدث تحول إيجابي في حياتك.

2- تساقط الأسنان

تشير بعض الدراسات إلى أن تساقط الأسنان في الحلم هو انعكاس لحالتك النفسية المتعبة والمتوترة، ويقول الخبراء إن تساقط الأسنان قد يكون مؤشراً على رغبتك بالتخلص من القلق الذي يترافق مع أوقات عصيبة مثل الامتحانات.

3- تناول طعام فاخر

إذا كنت ترى أحلاماً كثيرة لحضور مأدبة فاخرة، فهذا يشير إلى وجود فجوة بين رغبتك والواقع الذي تعيشه، وهذا يحدث عادة مع الأشخاص الذين يتبعون نظاماً غذائياً صارماً، إذ تعتبر رؤية الأطعمة وسيلة لتعويض الوجبات التي يمتنعون عنها بسبب نظامهم الغذائي.

4- هجوم من شخص ما

قد تكون رؤية شخص ما يقوم بمهاجمتك، إحدى العلامات المبكرة المرتبطة بأشكال تنكس الدماغ، وبحسب بعض الدراسات فإن هذا الحلم شائع بين الأشخاص الذين يعانون من مرض ألزهايمر والشلل الرعاشي واضطرابات الأعصاب.

5- الأحلام التي تجبرك على الاستيقاظ

هل سبق لك وأن واجهت حلماً مروعاً أيقظك من نومك وأنت تتعرق وأجبرك على الجلوس؟ إن كانت الإجابة بنعم، فقد يكون ذلك نتيجة الوجبة الكبيرة التي تناولتها قبل النوم، فتناول الوجبات الدهنية قبل النوم يمكن أن يزيد الضغط في الجهاز الهضمي ويتسبب بحرقة في المعدة، الأمر الذي يؤدي بدوره إلى عدم الارتياح أثناء النوم وينعكس على نوعية أحلامك.

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