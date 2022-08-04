5 إيماءات للغة الجسد تترك انطباعًا سيئًا في بعض الأحيان ، ليس فقط كلماتنا وإيماءاتنا بل لغة الجسد أيضاً يمكن أن تخلق سوء فهم ، وتترك انطباعًا سيئًا على الشخص الآخر. ضع إشارة مرجعية على هذه الصفحة وقم بتدوين ملاحظات ذهنية لبعض الإيماءات الشائعة التي لم تكن تدرك أنها تترك انطباعًا سيئًا.

5 إيماءات للغة الجسد تترك انطباعًا سيئًا

لمس الوجه أثناء التحدث

إذا لمست وجهك أثناء التحدث إلى شخص ما ، فأنت تترك انطباعًا سيئًا لدى الشخص الآخر. إنها لفتة منخفضة القوة للغاية وتعرضك للعصبية وانعدام الثقة بالإضافة إلى التحكم. هذه اللفتة تبعد الناس. كما تقول أيضًا أنك تفتقر إلى حضور الذهن في المحادثة. وقد يتم الحكم عليك كشخص جاهل أو غير مستعد في تلك اللحظة.

5 إيماءات للغة الجسد تترك انطباعًا سيئًا

الأصابع المتشابكة

كثير من الناس لديهم عادة إمساك أيديهم أو أصابعهم وهي ليست بادرة جيدة. قد تعتقد أنك تبدو كشخص يتمتع بالسلطة أو أنك شخصية موثوقة ولكن العكس هو الصحيح. تقول أنك عصبي ومتردد وقلق وحتى تفتقر إلى الثقة. إذا كنت تقدم عرضاً ما وكانت أصابعك متشابكة، فقد يُنظر إليك على أنك تفتقر إلى التحضير.

5 إيماءات للغة الجسد تترك انطباعًا سيئًا

تكتيف الذراعين خلف الظهر

قد تبدو هذه الإيماءة وكأنك لا ترحب بأي تواصل آخر من الشخص الآخر أو أنك مغرور جدًا وحتى سلطوي. يظهر أنك لا تثق بالشخص الآخر. وفقًا لعلماء النفس ، هذه الإيماءة هي طريقة لإخبار الناس أنك "غير متأكد" منهم. كلما كانت القبضة أكثر ثباتًا ، كلما بدا أنك محبط أو غاضب أو حتى متوتر من الشخص.

5 إيماءات للغة الجسد تترك انطباعًا سيئًا

الوقوف مع تشابك الأرجل

إذا لم يكن الأمر يتعلق بألم في المرارة ، فهذه الإيماءة سلبية للغاية. إنها تجردك من ثقتك بنفسك وتصبح كلماتك غير فعالة. الوقوف بهذا الشكل يجعلك تبدو اقل ثقة أو تشعر بالقلق. هذه الإيماءة دفاعية خاصة عندما تضع رجل على رجل في وسط محادثة. يبدو أن لديك موقفًا منغلقًا جدًا ومن المحتمل انك لا تهتم برأي الآخر.

5 إيماءات للغة الجسد تترك انطباعًا سيئًا

عدم الاستجابة

عندما تكون جزءًا من محادثة ، يجب عليك إجراء اتصال بالعين وإظهار أنك تستمع. إذا لم ترد ، ولم تقم بالاتصال بالعين ولا حتى إيماءة أو ابتسامة ، فأنت تظهر أنك غير مهتم. من المهم إعطاء إشارات!

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