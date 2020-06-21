5 احتياطات يجب أن تتذكرها قبل الخروج في الهواء الطلق

مع استمرار البلدان في جميع أنحاء العالم في تخفيف قيود الإغلاق المفروضة على مواطنيها ، بدأ العديد من الناس بالخروج من منازلهم بعد أشهر من الحجر المنزلي. في حين أن فكرة الخروج لممارسة رياضة الجري أو المشي في الصباح العادي في الحدائق تبدو مغرية حقًا ، يجب أن لا ننسى بأن خطر فيروس كورونا لا يزال يلوح في الأفق. من الواضح أنه بعد أن سمحت الحكومة بالحركة تدريجياً ارتفع معدل الإصابة بشكل كبير. لذلك لا بد من التفكير جيدا واخذ الاحتياطات اللازمة:

اتخاذ هذه الاحتياطات:

لذا ، قبل أن ترتدي حذاء المشي الخاص بك وتستعد للخروج الى أحضان الطبيعة ، هناك بعض الاحتياطات التي يجب عليك اتخاذها للحفاظ على نفسك والآخرين في أمان. وهذا مهم بشكل خاص لأولئك الذين ينتمون إلى الفئة عالية المخاطر (كبار السن والأشخاص الذين يعانون من حالات طبية خطيرة بما في ذلك أمراض القلب والأوعية الدموية وارتفاع ضغط الدم والسكري والسرطان). إليك 6 أشياء يجب أن تضعها في اعتبارك قبل الخروج من المنزل في نزهة صباحية.

حافظ على مسافة لا تقل عن 12 قدمًا مع الآخرين في جميع الأوقات

في حين أن المعايير الرسمية تملي مسافة لا تقل عن 6 أقدام من الآخرين ، فمن المهم ملاحظة أن الرذاذ يمكن أن ينتقل أكثر عندما يتحرك الناس أو يركضون أو يركبون الدراجات الهوائية. لذلك يُنصح بالبقاء على بعد 12-20 قدمًا على الأقل عن الأشخاص الآخرين عندما تذهب في نزهة على الأقدام.

انظر للأمام مباشرةً لتعرف من أو ما سيأتي في طريقك

عند الجري أثناء الجائحة ، لا تضع سماعات الأذن وتضيع في الإيقاع. أنت بحاجة إلى إبقاء عينيك مفتوحة جيدا لتجنب الاصطدام بالناس ومراقبة من يسير في اتجاهك. استمر في التخطيط لمسار الجري حتى يكون لديك الوقت لتغيير المسار إذا اقترب الناس كثيرًا. اختر دائمًا طريقًا به عدد أقل من الأشخاص وتجنب الركض في مسار ضيق حيث تكون فرص الاصطدام بالأشخاص أعلى.

لا ترتدي أي أقنعة أو أغطية للوجه أثناء الجري / المشي أو الركض

من المهم ملاحظة أن متطلبات الأكسجين تزداد خلال أي نشاط قلبي وعائي وهذا هو السبب في ضرورة التخلي عن ارتداء أي قناع للوجه أو غطاء يمنعك من التنفس بشكل صحيح. عندما تغطي الكمامة فم الشخص ، يصبح من الصعب التنفس من الفم والأنف مع تقييد تدفق الهواء.

متى يجب وضع الكمامة

نظرًا لأن الجري أو الركض أو حتى المشي أثناء ارتداء الكمامة لا يُنصح به ، يجب على الشخص اختيار منطقة مناسبة غير ممتلئة بالناس للمشي أو الركض. أيضًا ، إذا رأيت أشخاصًا يمشون نحوك، فمن المستحسن أن تأخذ قسطًا من الراحة وتضع كمامة الوجه / لتجنب قطرات الجهاز التنفسي والتلوث.

حافظ على يديك لنفسك

عندما تغامر بالخروج من البيت، من المهم جدًا ألا تلمس أي شيء على الإطلاق. من بوابات المتنزه وأزرار المصعد والنباتات والأشجار وحتى المقاعد - يجب أن يكون كل شيء وأي شيء في الهواء الطلق في قائمة "لا تلمس" لتجنب التلوث. إذا لمست شيئًا عن طريق الصدفة ، فقم دائمًا بتعقيم يديك باستخدام مطهر لليدين قائم على الكحول تمامًا.