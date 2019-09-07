5 انواع من الشاي لعلاج انتفاخ البطن والغازات

يعتبر انتفاخ البطن من الحالات المرضية الشائعة التي تحدث نتيجة لاتباع عادات الأكل غير الصحية. حيث يؤدي الى عدم الراحة مع تراكم الغازات بداخل الأمعاء الدقيقة، مما يزيد من حجم المعدة وانتفاخها بشكل ملحوظ. على الرغم من توافر الكثير من العلاجات الطبية والأدوية، إلا أن الوسائل الطبيعية تبقى هي الحل الأمثل للتخلص من الغازات وانتفاخات البطن.

إليكِ أفضل الطرق الطبيعية للتخلص من انتفاخات المعدة المزعجة:

شاي الشمر الدافئ

مشروب الشمر الدافئ من أفضل العلاجات المجربة للقضاء على البطن المنتفخ. وقد استخدم الشمر منذ آلاف السنين في العديد من وصفات الطب الشعبي لعلاج مشكلات الهضم والمعدة. حيث يحتوي على العديد من الزيوت العطرية التي تتميز بخواصها المضادة للالتهابات، القضاء على البكتيريا والميكروبات، كما تساعد كذلك على التخلص من غازات المعدة وتقلصاتها. ويعرف الشمر أيضًا بقدراته الفعّالة لتعزيز مناعة الجسم وحماية الخلايا من التلف.

شاي الزنجبيل

الزنجبيل من البهارات التي تستخدم لتضفي مذاق مميز لوصفات الطبخ. لكنه أيضًا من أفضل العلاجات التي تساعد على تسهيل حركة الأمعاء وعلاج اضطرابات المعدة. إن كنتِ تعانين من مشكلات الهضم وانتفاخات المعدة، تناولي كوب من الزنجبيل الدافئ مع الليمون.

شاي اليانسون

يحتوي اليانسون على العديد من المكونات الفعّالة التي تساعد على راحة الجهاز الهضمي لما لها من آثار طاردة للغازات المتراكمة بداخل الأمعاء الدقيقة. تناولي شاي اليانسون الساخن وتخلصي من مشكلات البطن المنتفخ.

شاي النعناع الساخن

النعناع من العلاجات المجربة لتهدئة آلام المعدة والتخلص من الغازات. فيحتوي على زيت المنثول العطري، والذي يعرف بخواصه الفعّالة للتخلص من تشنجات العضلات الملساء المبطنة للقناة الهضمية. كما يساعد على استرخاء الأعصاب، وبالتالي الشعور بالراحة.

شاي البابونج

إن كنتِ لا تفضلين تناول شاي النعناع، فإن البابونج هو خيارك التالي. حيث يعمل البابونج كعلاج سحري للشعور بالراحة لما له من آثار مضادة للالتهابات ومضادة للتقلصات. فيساعد على تهدئة المعدة، تخفيف الحموضة، والتخلص من انتفاخات البطن.