5 تريندات أحذية تسيطر على شتاء 2021 (صور)

يعود الانطباع الأول للأناقة في أشهر الشتاء والطقس البارد إلى السترة أو المعطف الذي نختاره، ولكن الحذاء أيضا دور هام في اكتمال أناقتك والحفاظ على مظهرك.

ونقلاً عن "موقع حلوة" سواء كنت ذاهبًا في رحلة مشي لمسافات طويلة، أو التزلوج على الثلج ، أو لمجرد أن الأحذية الشتوية ضرورية لخزانة الملابس. استخدمهم لإضفاء بعض التميز على مظهر أكثر أناقة لحفلات الأعياد، أو أو الحفلات المميزة. هنا ، قمنا بتجميع 5 تريندات أحذية تسيطر علي شتاء 2021:

الحذاء القتالي أو العسكري

هذا الحذاء الكلاسيكي لا يعفى عليه الزمن، فهو عنصر أساسي في شتاء كل عام مهما ظهرت صيحات من الموضة يظل الحذاء القتالى متربع علي عرش الأناقة الشتوية.

الهاف بوت الشمواه

قطعة مميزة وأنيقة يمكنك تنسيقها مع العديد من الملابس بدءاً من المعاطف حتى الفساتين الشتوية القصيرة.

البوت الطويل

البوت الطويل الذى يصل إلى الركبة من القطع الساسية لدى الكثيرون في موسم الشتاء، ومن المحبب أنه من تريندات أحذية شتاء 2021، يمكنك تنسيقه بمختلاف الطرق الأنيقة.

بوت بنقشة جلد الثعبان

ظهرت موضة نقشة الثعبان العام الماضي، وقد درجت بشكل كبير علي أزيائنا، ومن المواضح أن هذه النقشة مسيطرة وبشكل كبير للغاية علي أحذية شتاء 2021.

بوت الفرو الصناعي

لا توجد خزانة ملابس شتوية بدون زوج بوت الفرو الصناعى القصير المريح للغاية. سواء كنت تمشي الكلب أو تخطو عليه بعد فصل التدرب، ستكون قدميك مريحة ، ولكن الأهم من ذلك أنها دافئة.

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