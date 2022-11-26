5 حيل نفسية تزيد من احترام الناس لك في أي مكان يُحترم الناس بسبب أفعالهم وحتى بسبب سنهم ولكن هناك بعض الحيل النفسية التي تجعل الناس يحترمونك. تذكر بأن إضافة هذه الصفات إلى شخصيتك ليس بالامر السهل، فأنت بحاجة الى تبني هذه الصفات الجديدة، والتعامل معها بشكل طبيعي يومياً، فالالتزام بالوقت يجب أن يكون شعارك، وكذلك أي روتين به تأكيد على شخصيتك وطاقتك وسلوكك، التمثيل في هذه الحالة سوف يزيد من مشكلتك. فيما يلي 5 حيل قد تساعدك ليس فقط في العمل ولكن مع أصدقائك ومحيطك أيضًا.

5 حيل نفسية تزيد من احترام الناس لك في أي مكان

احترام الوقت

احترم وقت الآخرين وسوف يبادلوك الاحترام. إذا كنت تعطي مواعيد عمل أو مواعيد طعام فكلامك يجب ان يكون ثقة، ويجب ان تحترم وتلتزم بهذه المواعيد حتى يحترمك الآخرون ويقدروا وقتك الثمين.

الكلام القوي والثقة بالنفس

أي كلمة تقولها هامة جدًا. فهي الانطباع الأول الذي ستتركه لدى الآخرين. التلعثم في الكلام واختيار الكلمات غير المعبرة أو القوية سيجعلك تبدو وكأنك غير واثق من نفسك. يجب أن تتدرب على محادثاتك واي خطاب ستقوم بإلقائه أمام الناس. إذا كنت لا تبدو واثقًا من نفسك ، فلن تكسب احترام الآخرين.

التزم بقيمك

التزم بمبادئك وقيمك حتى تكسب الاحترام. التنازل عن القيم الخاصة بك يظهرك ضعيفا وخائفا. هذا ليس سوى افتقار مطلق للنزاهة.

اجعل الناس يعتقدون أنك واثق من نفسك

عندما تدخل غرفة ، يجب أن تُظهر للناس مساحتك. ونعني بذلك أنه عندما تدخل غرفة ، لا تحتاج إلى أن تكون متحدثًا كبيرًا. كل ما عليك فعله هو أن تدع الناس يعتقدون أنك هذا الشخص الواثق الذي له كل الحق في أن يكون في المكان الحالي. إذا بدوت ضائعًا ، فستفقد هذا الاحترام تلقائيًا.

احط نفسك بأشخاص أقوياء

راقب محيطك وحاول العثور على الشخصية القوية في المكان، قف الى جانبه واستمد الطاقة الإيجابية منه، تواجدك في الظل مع اشخاص غير مؤثرين سيجعلك تبدو مثلهم تماماً.

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