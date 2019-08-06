5 زيوت أساسية تعزز فقدان الوزن

يقال إن تناول الطعام الصحي وممارسة الرياضة هو الطريقة الوحيدة للتخلص من الدهون غير المرغوب فيها من الجسم. ولكن هناك بعض الحيل الصغيرة التي يمكنك تجربتها لتعجيل عملية فقدان الوزن والعلاج العطري هو احدها.

نحن نعلم أن الزيوت الأساسية لها العديد من الفوائد الصحية المؤكدة ، ولكن هل تعلم أنها يمكن أن تساعد أيضًا في إنقاص الوزن. يقول العلم إن استنشاق بعض الزيوت الأساسية أو فركها على الجسم قد يساعد أيضًا في تقليل الرغبة في تناول الطعام وزيادة مستويات الطاقة لديك وتصعيد عملية إنقاص الوزن. طالما لم يكن لديك أي مشكلة في استخدام هذه الزيوت الأساسية ، لا يوجد أي ضرر في تجربتها.

لذلك ، إليك خمسة زيوت أساسية مهمة يمكنك استخدامها إذا كنت تحاول التخلص من بعض الكيلوغرامات.

زيت الليمون

تماما مثل ماء الليمون ، يمكن أن يساعد زيت الليمون الأساسي أيضا في فقدان الوزن. يساعد الزيت على إزالة تراكم السموم من الجسم ، ويزيد من مستوى الطاقة ويدعم الهضم الصحي. تشير الأبحاث إلى أن التنفس عبير الليمون العطري يعزز مزاجك ويعزز تحلل الدهون في الجسم. يمكنك اضافة 2-3 قطرات من زيت الليمون في أي كريم مرطب للحصول على أقصى فائدة.

زيت اللافندر

زيت اللافندر هو مسكن ممتاز للضغط ، ويخفف التوتر ويساعد على الحصول على قسط من النوم ليلا. كل هذه الأشياء يمكن أن تكون مفيدة عند محاولة التخلص من الكيلوغرامات الزائدة وتقليل شغفك بالمواد الغذائية غير الصحية. يمكنك فرك 4-5 قطرات من زيت اللافندر الأساسي على يدك واستنشاقه. يمكنك أيضًا وضع قطرتين أو ثلاث قطرات من هذا الزيت العطري على معصميك و رقبتك قبل النوم.

زيت النعناع

لا يساعدك زيت النعناع على زيادة الطاقة فحسب ، بل يساعد أيضًا على تهدئة العضلات وتقليل وقت الشفاء. رائحة زيت النعناع يمكن أن تقلل من شغفك بالمواد الغذائية غير الصحية وتجعلك تشعر بالشبع. أضف أربع إلى خمس قطرات من زيت النعناع في ماء الحمام للحصول على تأثير مهدئ.

زيت الجريب فروت

يساعد زيت الجريب فروت الأساسي على تحطيم الدهون في الجسم وزيادة عملية التمثيل الغذائي. كشفت دراسة أن تدليك المعدة باستخدام زيت الجريب فروت الأساسي قد يساعد في تقليل الدهون في البطن ومحيط الخصر. كما ينظم الزيت معدل ضربات القلب ، ويحسن عملية الهضم ، ويساعد على تقليل الشهية.

زيت الزنجبيل

يقلل زيت الزنجبيل من الالتهابات والإجهاد والشغف بالأشياء السكرية ويدعم الهضم. يعمل هذا الزيت أيضًا كمصدر حراري ، مما يعني أنه يمكن أن يساعد في حرق الدهون وزيادة التمثيل الغذائي لديك. أضف قطرتين أو ثلاث قطرات من زيت الزنجبيل في حمامك الدافئ بالماء أو استنشقها مباشرة من الزجاجة.