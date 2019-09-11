5 زيوت أساسية للتخلص من الحساسية

بالنسبة للكثير من الناس ، تعتبر الحساسية الموسمية مشكلة شائعة. بمجرد أن يتغير الموسم، يبدأ العطس والسعال. حتى أن البعض يصاب بالطفح الجلدي في أجزاء مختلفة من الجسم بسبب الحساسية. وتعتبر الأدوية التي لا تحتاج إلى وصفة طبية هي العلاج الأكثر شيوعًا للتخلص من الحساسية ، ولكن بعض الزيوت الأساسية يمكن أن توفر أيضًا الراحة.

فيما يلي 5 زيوت أساسية شائعة يمكنك استخدامها عند الإصابة بالحساسية.

1. زيت اللافندر

يعتبر زيت اللافندر فعالًا جدًا في قمع الالتهابات والقلق ويشجع النوم السليم ، وهو أمر مفيد للأشخاص الذين يعانون من الحساسية. أكدت دراسة أن زيت اللافندر الأساسي يمكن أن يمنع الالتهاب التحسسي وتضخم الخلايا المخاطية. يمكنك تخفيف زيت اللافندر في زيت ناقل وتطبيقه على جسمك أو بدلاً من ذلك يمكنك أيضًا وضع بعض القطرات في ماء الاستحمام.

2. زيت النعناع

يعتبر زيت النعناع من الزيوت الأساسية الفعالة المعروفة لتقليل الالتهاب. يوفر زيت النعناع الراحة من الحساسية وكذلك نزلات البرد والسعال والتهاب الجيوب الأنفية والربو والتهاب الشعب الهوائية. تؤخذ 1-2 قطرات من زيت النعناع داخليا مرة واحدة في اليوم للحد من الالتهابات.

3. زيت الليمون

الزيوت العطرية ذات الرائحة الحمضية مفيدة أيضًا في تطهير الجيوب الأنفية ، وتقليل الاحتقان والأعراض الشائعة الأخرى للحساسية الموسمية. كما يدعم هذا الزيت العطري تصريف الجهاز اللمفاوي ويساعد على التغلب على مختلف المشاكل المتعلقة بالجهاز التنفسي. يمكنك إضافة بعض قطرات زيت الليمون الأساسي في أي زيت ناقل وتطبيقه على بشرتك للمساعدة في منع الحساسية.

4. زيت شجرة الشاي

غني بخصائص مضادة للفطريات ، مضادة للفيروسات ، ومضادة للبكتيريا ، زيت شجرة الشاي مناسب لعلاج أنواع معينة من الحساسية الجلدية. لكن زيت الشاي ليس مناسبًا للجميع لأنه قد يؤدي إلى الحساسية. لذلك ، قم دائمًا بإجراء اختبار للجلد قبل استخدام هذا الزيت. لا تتناول زيت شجرة الشاي ولا تستخدمه إلا خارجيا. أضف 2-3 قطرات من زيت شجرة الشاي إلى كرة قطنية نظيفة وقم بتطبيقها بلطف في الجلد.

5. زيت الأوكالبتوس

قد يساعد زيت الأوكالبتوس في منع الاحتقان ويوفر الراحة من الحساسية الموسمية الشائعة. يزيل زيت الأوكالبتوس الاحتقان في الرئتين والجيوب الأنفية ، وهو مفيد في تقليل أعراض الحساسية. ولكن يمكن أن يؤدي أيضا إلى الحساسية في بعض الناس.