5 طرق ذكية لاستخدام بقايا القهوة المطحونة أصبحت القهوة هي المشروبات المفضلة للناس في جميع أنحاء العالم. إنه جزء أساسي من الحياة اليومية لمعظم الناس: فهو يعطينا دفعة الكافيين التي نحتاجها في الصباح أو للتعافي من ركود فترة ما بعد الظهيرة. ولكن تنتهي تجربة تناول القهوة تقريبًا بنفس الطريقة مع وضع بقايا القهوة في سلة المهملات. ومع ذلك ، هناك العديد من الاستخدامات لهذه الحبة السحرية.

من الاستخدامات العملية لها في المنزل والحديقة دعونا نعرفكم على اهم استخدامات "تفل القهوة" بقايا القهوة المطحونة.

5 طرق ذكية لاستخدام بقايا القهوة المطحونة

إبطال مفعول الروائح

تتمتع القهوة المطحونة بامتصاص كل الروائح في محيطها. بدلًا من استخدام صودا الخبز ، جرب وضع وعاء من القهوة المطحونة في الثلاجة للتخلص من روائح الطعام أو في الخزانة للتخلص من الروائح الكريهة. يمكنك وضع بعض التفل المجفف في وعاء مسطح في الجزء الخلفي من الثلاجة. يتفاعل النيتروجين الموجود في القهوة المطحونة الذي يشكلها إلى مثل هذا التعديل الممتاز للتربة مع الكبريت في الهواء ، ويسحبها ويحبسها في الأرض. علاوة على ذلك ، هذا ليس مجرد مزيل روائح للثلاجة ، إنه يعمل تقريبًا في أي مكان توجد به روائح سيئة.

5 طرق ذكية لاستخدام بقايا القهوة المطحونة

تجفيف الأواني والمقالي

أعد هذا اللمعان إلى أدواتك اليومية واجعل الأواني والمقالي جديدة تمامًا بمساعدة القهوة المطحونة! تحتوي القهوة المطحونة على قوام خشن كاشط بما يكفي لفرك الطعام العالق من قيعان الأواني والمقالي دون إتلاف الأسطح. باستخدام لوح التلميع وقطرات قليلة من المنظفات ورش لطيف من القهوة المطحونة ، يمكن إزالة بقايا الطعام بسهولة.

5 طرق ذكية لاستخدام بقايا القهوة المطحونة

الشموع المصنوعة من القهوة

اصنع شموعًا مصنوعة من القهوة لتغلف منزلك برائحة القهوة الرائعة. مع أربعة مكونات فقط ، القهوة المطحونة ، الشمع ، فتيل الشمعة، والبرطمان المفضل لديك ؛ صب الشمع تدريجيًا في برطمان جيلي صغير ، مع إضافة القهوة المطحونة بالتدريج. أشعل إحدى هذه الشموع وستتحول مساحة معيشتك إلى جنة معطرة بالقهوة. عندما تحترق الشموع ، ستجذب رائحة القهوة انتباه الجميع ، مما يخلق جوًا هادئًا وممتعًا.

5 طرق ذكية لاستخدام بقايا القهوة المطحونة

سماد للحديقة

نظرًا لأن معظم التربة تفتقر إلى العناصر الغذائية الحيوية اللازمة للنمو الأمثل للنباتات ، فإن النباتات التي تنمو في مثل هذه التربة تظل مستنفدة لأنها لا تمتص العناصر الغذائية الكافية اللازمة لتطورها. نتيجة لذلك ، تتطلب معظم الحدائق التخصيب لضمان حصول النباتات على التغذية التي تحتاجها للبقاء على قيد الحياة. تحتوي القهوة المطحونة على العناصر الغذائية الأساسية التي تساعد في الصرف واحتباس الماء وتهوية التربة في حديقتك. يمكنك رش القهوة المطحونة بشكل رقيق على التربة أو إضافتها إلى كومة السماد. يجذب نشر القهوة حول حديقتك الديدان ، مما يوفر ثروة من العناصر الغذائية التي من شأنها أن تستمتع بنمو حديقتك وجودتها. هذا مفيد بشكل خاص للورود والأزاليات والرودوديندرون والكاميليا وغيرها من الزهور المحبة للأحماض.

5 طرق ذكية لاستخدام بقايا القهوة المطحونة

طارد للحشرات

تساعد القهوة المطحونة أيضًا في مكافحة الآفات في الحديقة. يتم ردع القواقع والرخويات والنمل عن طريق نثرها في الحديقة أو فوق النباتات المحفوظة في أصيص. يمكنك أيضًا وضعها في شريط لإنشاء حاجز حول النباتات لدرء النمل والرخويات. فقط ضع في اعتبارك أنه عندما تتحلل القهوة المطحونة ، فإنها ستجعل كل شيء حمضياً. يمكنك أيضًا نشر خط بسمك 1-2 بوصة حول المناطق المعرضة للإصابة في منزلك لردع مستعمرات النمل من الدخول. كل أسبوعين ، يجب استبدال هذا الخط بتفل جديد.

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