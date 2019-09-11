5 طرق سهلة لتهدئة حرقة أثناء الحمل

الحموضة المعوية هي مشكلة شائعة بالنسبة لمعظم الأمهات أثناء الحمل. على الرغم من أن حرقة المعدة لا علاقة لها بالقلب ولكنه مجرد إحساس بالحرقة وسط الصدر. والخبر السار هو أن هناك علاجات سهلة وآمنة وفعالة للحرقة يمكن أن توفر بعض الراحة.

ما الذي يسبب الحرقة أثناء الحمل؟

تعد حرقة المعدة وعسر الهضم أكثر شيوعًا خلال الثلث الثالث من الحمل حيث يزيد الضغط الرحم على المعدة والأمعاء. الرحم المتنامي يحتضن المعدة ، مما يدفع المحتويات مرة أخرى إلى المريء. فيما يلي خمس طرق يمكنك من خلالها منع حدوث حرقة أثناء الحمل:

تناول وجبات صغيرة ومتكررة

تناول الكثير من الطعام يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الحرقة. أثناء الحمل ، هناك مساحة أقل لتوسع معدتك. تناول وجبات صغيرة سوف يمنع حرقة المعدة طوال فترة الحمل.

لذا ، بدلاً من ثلاث أو أربع وجبات يوميًا ، جرب تناول ست وجبات يوميًا. من الأسهل لجسمك هضم وجبات صغيرة وبالتالي منع الحرقة.

التعرف على الأطعمة المثيرة للحموضة

تحديد الأطعمة التي تسبب الحرقة لديك. رغم عدم وجود قائمة واحدة من الأطعمة التي تسبب الحرقة. لكن تشمل بعض الأطعمة الطماطم والأطعمة الدهنية والمقلية والحارة. بالنسبة للبعض ، قد تشمل القائمة أيضًا القهوة والشوكولاتة والكحول.

اشربي المزيد من السوائل

السوائل لا تسبب المشاكل مقارنة بالأطعمة الصلبة. وذلك لأن السوائل تتحرك بسرعة في المعدة. تناول المزيد من الحساء والعصائر والحليب المخفوق والبروتين واللبن الزبادي.

امضغي الأطعمة الصلبة ببطء وبشكل جيد للغاية. لا تشربي كمية كبيرة من السائل بين وجباتك ، لأن تناولها أثناء الأكل قد يجعلك تبتلعين المزيد من الهواء. خذي رشفات صغيرة إذا شعرت بالعطش بين وجباتك.

الجلوس أو الوقوف بعد وجبة الطعام

لا تستلقي مباشرة بعد تناول الوجبة. يفضل المشي على مهل. ربما يمكنك القيام ببعض الأعمال المنزلية أو مجرد الجلوس وقراءة كتاب. أيضا ، لا تفعل أي شيء يتطلب منك الانحناء. الانحناء والاستلقاء يمكن أن يعيد الحمض إلى المريء.

لا تأكل قبل النوم مباشرة

الحصول على وليمة قبل الذهاب إلى السرير هو وصفة مثالية للحرقة. يوصي الخبراء بتناول الطعام ثلاث ساعات على الأقل قبل النوم. إذا شعرت بالجوع بعد تناول العشاء ، فاحصلي على شيء سائل.