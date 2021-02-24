5 طرق عملية لتجديد ديكور المنزل هذا الربيع

هل مللت من ديكور منزلك؟ هل ترغبين في أحداث تجديد مع اقتراب فصل الربيع، نقدم لك هذه الحيل والأفكار التي ستساعدك في تغيير وتجديد ديكور المنزل بميزانية قليلة وغير مكلفة للغاية ...

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تجديد قطع الأثاث القديمة

لا تتردد في تجديد قطع الأثاث القديمة الموجودة في منزلك، عن طريق إضافة بعض الأفكار البسيطة إليها، فمثلاً شراء قطعة قماش ذات ألوان مختلفة عن اللون الرئيسي لطقم الجلوس، وتجديده للكنبة المفردة، أو إضافة بعض الوسائد الصغيرة ذات ألوان مميزة وملائمة لديكور الغرفة. كما ويمكن إعادة ترتيب قطع الأثاث في غرفة الجلوس والتخلص من القطع الزائدة والتي يمكن الاستغناء عنها.

تغيير الإضاءة

تعد عملية تغيير الإضاءة من أكثر الخطوات التي تساعد في تجديد ديكور المنزل وشكله العام، وذلك من خلال وحدات الإضاءة الفردية أو المركزية التي تعلق بالسقف. كما ويمكنكِ تصميم حائط كامل من إبداعاتك، وتخصيصه مثلاً لتعليق إطارات الصور بطريقة مختلفة أو غريبة، أو الاستعانة ببعض الرفوف وتحويلها إلى مكتبة صغيرة، إضافة إلى إمكانية استخدام ورق الجدران الملون.

تغيير الستائر والأرضيات

تعد عملية تغيير سجاد الأرضيات والستائر المعلقة من أهم الطرق التي تساعد في تجديد ديكور المنزل، خصوصاً للقطع التي تتناسب مع ألوان قطع الأثاث والديكور العام. بالإضافة الى تغيير أو تجديد طلاء ومقابض المكتبات أو الطاولات أو الخزائن الخشبية الموجودة.

إضافات النباتات

من أهم الأفكار لتغيير و تجديد ديكور المنزل كذلك، حيث يمكن الاستعانة بشراء بعض أنواع النباتات ذات القوارير المميزة، والتي تساعد في إضفاء جو من الجمال والانتعاش للغرفة، والقيام بتوزيعها في شتى أركان المكان بطريقة مناسبة أو بتخصيص ركن محدد لها، وفي حال كنت من الأشخاص الغير قادرين على رعاية النباتات الطبيعية يمكن الاعتماد على البدائل الاصطناعية منها.

إضافة الاكسسوارات

يمكن شراء بعض الاكسسوارات التي تضفي جواً من التجديد في المنزل، من مرايا ولوحات الحائط والرفوف الخشبية. فالاستعانة بهذه القطع سيعطي طابعاً مميزاً وفريداً لمنزلك كونها تعكس ملامح الشخصية والذوق الخاص بك.

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