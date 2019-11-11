5 طرق غريبة لمحاربة البرد والانفلونزا

هل تعاني من الأعراض الشائعة للبرد مثل سيلان الأنف والتهاب الحلق والصداع. أكثر الطرق المفضلة لدرء البرد والإنفلونزا هي تناول الأدوية ، ولكن هناك بعض الطرق الطبيعية غير المألوفة التي يمكن أن تساعد في التخلص من البرد والانفلونزا العنيد.

إليك 5 طرق غريبة للتخلص من البرد والإنفلونزا

1. تناول البروتين

إن اتباع نظام غذائي صحيح يمكن أن يساعدك على التخلص من أي مشكلة صحية بما في ذلك الزكام. يلعب الطعام الذي تتناوله دورًا مهمًا في الحفاظ على صحتك وراحتك. بمجرد أن تبدأ في الشعور بالتعب ، قم بزيادة تناولك للبروتين. توفر لك وجبة صحية مليئة بالبروتين ما يكفي من المواد الغذائية وتساعدك على تجنب مسببات الأمراض العنيدة التي تسبب الزكام.

2. الحصول على تدليك

يمكن أن يساعدك التدليك الخفيف أيضًا في الحفاظ على سلامتك من الإصابة بالزكام. إن الحصول على تدليك من شأنه أن يعزز جهاز المناعة لديك وسيساعد في الحفاظ على سلامتك من البرد والإنفلونزا. ليس هذا فقط ، لكنه سيريحك أيضًا.

3. ارتداء جوارب رطبة

نعم لقد قرأتها بشكل صحيح! ارتداء زوج من الجوارب الرطبة عندما تعاني من البرد يمكن ان يساعد حقا. يمكن أن يكون لوضع الجوارب الرطبة عند الذهاب إلى السرير تأثيرًا مماثلًا في علاجات العلاج المائي المعززة للمناعة.

4. أكل البصل

البصل ممتاز لمكافحة البرد والانفلونزا. وذلك لسببين. أولاً ، البصل يحتوي على مضادات الميكروبات الطبيعية والثاني يحتوي على الكثير من الكبريت ، وهو مفيد لجهاز المناعة لديك. قطع بعض البصل وانقعه في كوب من الماء من ست إلى ثماني ساعات ثم اشربه.

5. شرب بعض الشاي

لا يوجد علاج سريع مثل احتساء فنجان من شاي الأعشاب الدافئ عندما يكون لديك التهاب في الحلق. معظم الناس يختارون شاي الزنجبيل، ولكن إذا كنت ترغب في التغلب على البرد القاسي بسرعة ، فإن الشاي العشبي يعد خيار أفضل مثل الزعتر واليانسون والميرامية.