5 طرق فعالة للتخلص من رائحة عرق الإبطين

يمكن أن يكون تعرق الإبط مشكلة جمالية محرجة للكثيرين. إذا لاحظت بقع العرق على قميصك بانتظام ، فأنت بحاجة إلى إيلاء اهتمام خاص لذلك.

فيما يلي بعض الطرق التي يمكنك من خلالها منع التعرق وأفضل جزء هو انك تستطيع تجربة هذه الأشياء في المنزل للتحكم في التعرق الزائد:

مضادات التعرق

إذا كنت قد جربت العديد من ماركات مزيلات الروائح ولم تنجح، فأنت بحاجة إلى استبدالها بمضادات التعرق. بينما تعمل مزيلات الروائح على اخفاء الرائحة، تقوم مضادات التعرق بقتل البكتيريا وسد غدد العرق. إذا شعرت أن تلك الأشياء العادية لا تعمل من أجلك ، فيمكنك استشارة الطبيب لعلاج التعرق القوي.

جفف نفسك جيداً بعد الاستحمام

بعد الاستحمام ، انتظر لبضع دقائق قبل ارتداء ملابسك. سواء بعد الاستحمام أو في فصل الصيف ، قم بإعطاء جسمك وقتًا ليبرد.

التخلص من شعر الإبطين بانتظام

عدم التخلص من شعر الإبط ، يمكن أن يؤدي إلى تفاقم مشكلة العرق. الشعر الزائد يمكن أن يزيد مشكلة الرطوبة ويفاقم أيضا زيادة الرائحة. يمكن للحلاقة أو نزع الشعر أن يساعد في تقليل رائحة الجسم وتقليل التعرق أيضًا!

ارتداء الملابس القطنية

ارتداء ملابس ضيقة جدًا قد يجعلك تعرق أكثر. ارتدي الأقمشة القابلة للتنفس واترك جسمك هادئًا. هذا يمكن أن يمنع التعرق وحتى تلطيخ ملابسك.

تجنب الأطعمة التي تحفز العرق

إذا كنت تعاني من فرط التعرق ، فأنت بحاجة إلى النظر إلى نظامك الغذائي أيضًا. تناول الطعام الغني بالصوديوم والدهون يمكن أن يجعلك اكثر عرضة للتعرق. تجنب الأطعمة والمشروبات مثل الكافيين والثوم والبصل والأطباق الساخنة والحارة. أيضا ، اشرب الكثير من الماء للحفاظ على جسمك باردا ورطبا.