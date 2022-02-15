5 طرق لبناء ثقتك بنفسك إذا كان لديك قلق اجتماعي التعامل مع القلق الاجتماعي صعب للغاية. تدفعك عدم القدرة على الاختلاط جيدًا مع الناس إلى ركن منعزل يكاد يكون من المستحيل البقاء فيه. في بعض الأحيان عندما يصبح الأمر صعبًا ، يكون من الجيد تمامًا طلب المساعدة. ليس من السهل أن تتحمل القلق الاجتماعي بنفسك. لكن اتخاذ خطوات صغيرة سيساعدك على أن تكون أكثر راحة وتواصلًا اجتماعيًا مع الناس. فيما يلي بعض الطرق لبناء الثقة إذا كان لديك قلق اجتماعي.

5 طرق لبناء ثقتك بنفسك إذا كان لديك قلق اجتماعي

1.تحدث مع نفسك بإيجابية

تدرب على التحدث إلى نفسك بأجمل طريقة ممكنة. لا تدع الأفكار السلبية تصل إلى رأسك. تدرب على قول الأشياء الإيجابية والتأكيدات التي تساعدك على الشعور بالتحسن والارتقاء. حفز نفسك بقول الأشياء التي تريد أن تفعلها أو تكون أفضل فيها.

5 طرق لبناء ثقتك بنفسك إذا كان لديك قلق اجتماعي

2.فكر في إنجازاتك

لا تحط من قدر نفسك وتفكر في أنك غير مهم. بدلاً من ذلك ، فكر في إنجازاتك السابقة وما الذي دفعك إلى الارتفاع حتى الآن. ستساعدك لحظات التحفيز الصغيرة هذه على إدراك أنك قادر على القيام بأشياء أكبر.

5 طرق لبناء ثقتك بنفسك إذا كان لديك قلق اجتماعي

3.تقبل المجاملات أكثر

عندما يقول الناس عن مدى روعة مظهرك أو مدى قدرتك على التصدي لقرار ما ، اقبل تحياتهم. تهدف المجاملات إلى جعلك تشعر بالرضا عن نفسك. استمع للآخرين واشكرهم أيضًا على تحياتهم وتعليقاتهم.

5 طرق لبناء ثقتك بنفسك إذا كان لديك قلق اجتماعي

4.القوام الجيد

تدرب على الوضع الجيد لأنه يساعد في تحسين شخصيتك إلى حد كبير. عندما تجلس أو تقف بشكل مستقيم ، فإن ذلك يفقد الثقة. عندما تترك كتفيك ينخفضان أو ينغلقان ، فسوف ينبعث منهما طاقة خجولة أو وضيعة للغاية.

5 طرق لبناء ثقتك بنفسك إذا كان لديك قلق اجتماعي

5.تحديد الأهداف

تعلم كيفية وضع أهداف صغيرة في البداية بحيث يمكن تحقيقها. لا تضغط على نفسك من خلال تحديد أهداف ضخمة لأن ذلك قد يربكك في البداية. قد تراودك أفكار سلبية ، لذا من الضروري اتخاذ خطوات صغيرة أولاً.

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