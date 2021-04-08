5 طرق لتجنب أسلوب التهديد مع أطفالك

هل أنت مذنب بتهديد أطفالك لإنجاز أعمالهم؟ حسناً، كلنا مذنبون بتهديد أطفالنا لإنجاز بعض الأعمال والمهام المنزلية في وقت أو آخر...

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لكن هل هذا هو التصرف الصواب الذي ينبغي عمله؟ للأسف الإجابة هي كلا! وفقاً لخبراء التربية هناك آثار طويلة المدى للتهديدات؟ وطرق سهلة لتجنبها.

العيب 1

تنجح التهديدات طالما ان الطفل تحت سيطرتك. ولكن بمجرد أن يصبح الطفل مستقلاً ، لن تنجح هذه التهديدات في دفعه للعمل.

العيب 2

يمكن لأسلوب التهديدات أن يدمر الثقة والعلاقة بين الوالدين والطفل بأكثر من طريقة.

العيب 3

تفقد التهديدات قيمتها إذا اسئت استغلالها. إذا كنت تهدد أطفالك طوال الوقت، فلن يهتموا بعد الآن.

5 طرق لتجنب تهديد أطفالك

# رقم 1

حاول أن تجعل المهمة ممتعة ومرحة. يمكنك اللعب مع الطفل لإنجاز المهمة أو المشاركة معهم.

#رقم 2

تعمل المكافأة والتقدير كمحفزات إيجابية بين الأطفال.

#رقم 3

مناشدة الفكر المنطقي والعقلاني للطفل. حاول أن تجعلهم يفهمون سبب القيام بشيء ما.

#رقم 4

تجاهل الخطأ الصغير الذي يرتكبه الأطفال أثناء إنجاز العمل. تذكر يتعلم المرء من أخطائه.

#رقم 5

استخدم كلمة من فضلك بوعي شديد وبشكل واضح.

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