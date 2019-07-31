5  طرق لتجنب البشرة اللامعة في الصور

سواء كانت درجة الحرارة مرتفعة أو الطقس الموسمي رطب ، يمكن أن تكون تسبب البشرة الدهنية الكثير من الاحراج. خاصة عندما يتعلق الأمر بالتقاط الصور ، فإن منظر العرق والبشرة اللامعة يمكن أن يجعل الصور تبدو مزعجة. لتجنب هذه المشكلة في الصور قمنا بإدراج 5 نصائح هامة:

1. تغيير الكريم المرطب

أول شيء يمكنك القيام به هو تغيير مرطبك. استبدل الكريمات العادية مع تلك المصنوعة من الهلام أو الماء. فهي خفيفة الوزن وتمتص بسهولة ، مما يحافظ على رطوبة بشرتك.

2. استخدام غسول الوجه للسيطرة على الدهون

إذا كانت بشرتك دهنية بشكل مفرط ، فيمكنك الاستثمار في غسول خفيف للسيطرة على الوجه. فهو يساعد على امتصاص الزيت الزائد وتقليل اللمعان الإضافي على الوجه.

3. استخدام التونر للوجه

بمجرد غسل وجهك ، يجب عليك استخدام التونر. سوف يساعد هذا على تحقيق التوازن بين مستوى الأس الهيدروجيني للبشرة ومسح أي بقايا منتج على الجلد. يفضل تجنب التونر المصنوع من الكحول، لأنه يمكن أن يجعل بشرتك زيتية أكثر.

4. استخدام أقنعة الطين

يمكنك استخدام أقنعة الطين مرة واحدة في الأسبوع. يمكن لأقنعة الوجه مثل الصلصال التحكم في الزيت الزائد وتقليل الرؤوس السوداء والشوائب على الجلد.

5. استخدام أوراق النشاف

إذا كنت تتعرق بشكل مفرط ، فعليك الاستمرار في تنظيف بشرتك بالأوراق النشافة التي تمتص الدهون بشكل جيد.