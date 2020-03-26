5 طرق لعلاج مشكلة آلام الظهر بشكل طبيعي

العمل من المنزل قد يكون مريحاً أحياناً ولكنه قد يدفعنا الى الاجهاد أكثر بسبب ضياع عدد ساعات الدوام وتداخلها مع حياتنا مما يجعلنا عرضة للإصابة بألم الظهر.

نقدم هذه الحلول لعلاج مشكلة آلام الظهر بشكل طبيعي:

التمارين الرياضية

قد تشعرين بآلام الظهر بعد الانتهاء من الأعباء المنزلية وذلك لتحميل عضلات الظهر مجهود أكبر من المعتاد عليه، ولتتمكني من القيام بأعباء المنزل دون الشعور بتعب الظهر قومي بالمواظبة على التمارين الخفيفة الخاصة بتنشيط عضلات الظهر.

الملابس المريحة

ارتداء ملابس مريحة أثناء القيام بنشاط حركي يساعد في الحماية من الإصابة بأوجاع الظهر، لذلك احرصي على أن تقومي بارتداء ملابس مريحة لتخففي على ظهرك الأوجاع التي قد يلاقيها نتيجة حمل أغراض ثقيلة الوزن أو مجهود حركي كبير.

الأحذية

أثبتت الدراسات الطبية أن ارتداء الأحذية ذات الكعوب العالية يتسبب في إصابة الظهر بالأوجاع المختلفة نتيجة تحميل الظهر وزن أكبر، وقد تتسبب الأحذية ذات الكعوب العالية في إصابة العمود الفقري بمشكلات يمكن تلافيها بارتداء أحذية مريحة.

الجلوس

تغيير وضعية الجلوس من حين لآخر يساعد في راحة الظهر، لذلك احرصي على أن تقومي بتغيير وضعية جلوسك بين حين وآخر حتى تلاحظي ارتياح ظهرك، وينصح بالجلوس على كراسي مريحة وفرد الظهر ليصبح مستقيمًا قدر الإمكان.

النوم

للنوم بشكل خاطئ دور كبير في الإصابة بآلام الظهر وذلك بسبب الوضعيات الخاطئة في النوم، لتريحي ظهرك عليكِ النوم بشكل صحيح وذلك عن طريق النوم بوضع أفقي، وعليكِ النوم على مراتب ووسائد مريحة حتى تتمكني من النوم بعمق وبدون الشعور بألم الظهر.