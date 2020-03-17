5 طرق للتخلص من احتقان الأنف

مع انتشار فيروس كورونا وشعور البعض بالقلق من أي اعراض حساسية أو زكام ننصحكم باتباع هذه الطرق البسيطة للتخلص من الاحتقان، اما اذا لم يخف الاحتقان فننصحكم باستشارة الطبيب على الفور.

الثوم

يحتوي على مضادات للفيروسات والفطريات تساهم في مكافحة العدوى التي تصيب الجهاز التنفسي ولذلك فهو يقوم بمعالجة احتقان الأنف وانسداد الجيوب الأنفية.

استنشاق البخار

تقوم هذه الطريقة بترطيب تجويف الأنف وتخفف المخاط مما يساهم في تحسين وظائف الجهاز التنفسي ويكون ذلك عن طريق إضافة زيت النعناع أو الكاموميل للماء المغلي ثم استنشاقه أكثر من مرة.

خل التفاح

يقوم بتخفيف المخاط مما يقضي على انسداد الأنف بشكل كلي و يساعد على تجفيف الجيوب الأنفية إذا تم استخدامه بدون أية إضافات إليه.

المحلول الملحي

يعمل على القضاء على احتقان الأنف و يقوم بغسله من المخاط الموجود داخل الممرات الأنفية و هو يقوم بقبض الأوعية الدموية ويكون ذلك عن طريق إضافة مقدار من الملح إلى كوبين من الماء الدافئو استخدامه مرتين كل يوم.

زيت الكافور

يحتوي على بعض الخصائص التي تقوم بإزالة الاحتقان وخصائص أخرى مضادة للالتهابات لذلك فيعد استخدامه مفيداً للغاية بالنسبة لمن يعانون من احتقان الأنف.