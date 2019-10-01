5 طرق للحصول على لحية ناعمة مثل المشاهير

يميل شعر اللحية للخشونة ويمكن أن يكون هناك العديد من الأسباب وراء ذلك. إذا لم تهتم بلحيتك بالطريقة الصحيحة ، فقد يصبح الشعر جافا. لإصلاح مشاكل اللحية، لدينا قائمة من نصائح العناية التي تحتاج إلى اتباعها للحصول على شعر لحية ناعم وجذاب.

التقليم الصحيح

أولاً ، تأكد من أن جهاز الحلاقة نظيف وحاد.

خذ مشط وسرح لحيتك بالاتجاه الصحيح. مع مقص التشذيب الخاص بك ، قم بقص الشعر القاس والعشوائي. هذا يساعد في الحفاظ على لحية منظمة، دون أي خشونة ظاهرة.

الغسيل

استخدم شامبو خاص لشعر اللحية. اغسل شعر اللحية بالشامبو ثلاث مرات في الأسبوع على الأقل للتخلص من الجلد الجاف. دلك اللحية بحركة دائرية. اشطف وضع كريم مرطب. اغسل شعر اللحية جيداً وتأكد من عدم ترك أي بقايا.

استخدم المشط الدقيق

يعد استخدام المشط الدقيق أفضل طريقة لإبقاء شعر اللحية مشذبا وناعما. إذا شعرت بأن الشعر ينمو بطريقة عشوائية قم بقصه.

زيت شعر اللحية

يحتوي زيت شعر اللحية على فيتامينات ومواد مغذية تبقي شعرك مسترخياً ولامعًا. كل ما عليك فعله هو تدليك الزيت بحركة دائرية لتغذية كل بصيلات الشعر.

استخدم بلسم شعر اللحية

ابدأ بكمية قليلة قم بفركها على يديك. ثم طبقها صعودا ، بدءا من اسفل الذقن. هذا يساعد على الحفاظ على رطوبة شعر اللحية.