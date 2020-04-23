5 طرق مختلفة لاستخدام كبسولات فيتامين E لبشرتك

كبسولات فيتامين E ، والمعروفة أيضًا باسم كبسولات Evion هي مخزن للفوائد الصحية. يمكن استخدام الزيت على أجزاء مختلفة من جسمك ، بدءًا من الرأس حتى أخمص القدمين. من الرأس إلى الأظافر، يساعد زيت فيتامين هـ على إفادة الجسم بعدة طرق.

إليك بعض الطرق التي يمكنك من خلالها استخدام كبسولات فيتامين E لجني أقصى فوائدها:

نمو الأظافر

تقوم يديك بالعمل باستمرار بأنواع مختلفة من الأعمال المنزلية على مدار اليوم ، سواء كان ذلك في الطهي أو غسل الأطباق أو البستنة. كل نشاط تقوم به يؤثر على أظافرك على شكل تكسير أو تشقق أو تقشير. بسبب صحة الأظافر السيئة ، قد تتحول إلى اللون الأصفر وتبدأ في الانكسار. من أجل منع ذلك ، كل ما تحتاجه هو كبسولة فيتامين هـ. ما عليك سوى استخدام الزيت لتدليك أظافرك والجلد المحيط بأظافرك برفق. افعل ذلك قبل النوم ، حتى تحصل أظافرك على الرطوبة المثلى.

كريم طوال الليل

فيتامين Eمعروف بخصائصها المرطبة، ويمكن أن تعمل الكبسولات ككريمات ليلية رائعة. يمكنك مزج بضع قطرات من زيت فيتامين E مع قطرة من كريم الليل المعتاد وتطبيقه على وجهك المغسول مسبقًا. يعمل الفيتامين كمصل يوفر رطوبة كافية لوجهك أثناء الليل. تأكد من تطبيقه لمدة 30 دقيقة على الأقل قبل الذهاب إلى الفراش ، وذلك لمنع تلوث الوسادة بالزيت.

نمو الشعر

زيت فيتامين E معروفًا بتقديمه فوائد رائعة للشعر ، وهو زيت رائع للشعر. ما عليك سوى عصر الزيت من الكبسولة وخلطه بزيت الشعر العادي. دلكي المزيج برفق على شعرك واتركيه لمدة 2-3 ساعات. اغسليه بالشامبو والماء الدافئ. يمكنك استخدامه مرتين في الأسبوع. ستلاحظين النتائج بعد 2-3 غسلات فقط. بالشامبو والماء الدافئ. يمكنك استخدامه مرتين في الأسبوع. ستبدأ في ملاحظة النتائج في 2-3 غسلات فقط.

كريم مضاد لتجاعيد البشرة

بالنسبة لأولئك الذين لديهم خطوط دقيقة وتجاعيد على بشرتهم ، يمكن استخدام زيت فيتامين E ككريم مضاد للشيخوخة. فهو غني بمضادات الأكسدة ويزيد الدورة الدموية. إن تدليك زيت فيتامين E على بشرتك لن يحسن بنية بشرتك فحسب ، بل سيجعل بشرتك متينة ومتوهجة.

يمنع حروق الشمس

إذا كانت بشرتك حساسة وعرضة لحروق الشمس ، فإن زيت فيتامين E هو ما سيوفر لك الراحة. نظرًا لقوته المرطبة ، يمكن أن يعالج زيت فيتامين E البشرة الجافة والمتقشرة. إذا كانت بشرتك تحترق أو تسبب حكة نتيجة حروق الشمس ، يمكنك استخدام زيت فيتامين E بخلطه مع كريم تبريد. ومع ذلك ، من الأفضل ارتداء واقٍ من الشمس قبل الخروج في الشمس.