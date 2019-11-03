5  عادات عمل سيئة أنت بحاجة إلى تغييرها الآن!

غالبا ما يأتي الانجراف إلى روتين يومي في عملك بعد قضاء وقت طويل هناك طبيعيا لمعظم الموظفين ، لكن هناك فرق بسيط للغاية بين أن تكون غير رسمي ومخالف. هناك بعض العادات التي قد تتعرض لسلوكك بشكل عرضي ، ولكنها ستصبح في النهاية عادة سيئة يمكن أن تكلف عملك أيضًا. إليك بعض العادات التي تحتاج إلى تغييرها الآن لتعيين كل شيء في وظيفتك.

عدم الالتزام بالمواعيد

الالتزام بالمواعيد هو أحد أهم الأشياء التي يتم ملاحظتها في المكتب وعلم نفس الموظف. إذا كنت تتأخر عن جميع الاجتماعات تقريبًا وتتأخر في اتخاذ القرارات، فهذا لن يكون انعكاسا جيدًا لشخصيتك. قم بجدولة الاجتماعات الخاصة بك قبل 15 دقيقة من الوقت المحدد لأنك بهذه الطريقة تعطي لنفسك وقتًا إضافيًا لتكون في الموعد المحدد.

سوء التخطيط للجدول الزمني

يخطط الموظفون الكفؤون ليومهم في الصباح. إذا كنت تخطط ليومك بأكمله قبل التوجه إلى المكتب ، فستكون حياتك في المكتب أكثر فرزًا. اصنع قائمة مهام وقم بالالتزام بها للتأكد من انك تنجز اعمالك بشكل تام.

استراحات الغداء المطولة

على الرغم من أن استراحة الغداء المطولة تنعشك لكنها أيضًا تضيع الوقت الذي يضر بإنتاجيتك في النهاية. الهدف هو الاستفادة من الوقت في استراحة الغداء لمناقشة الأشياء التي يجب معالجتها في وقت لاحق من اليوم.

ضعف التواصل عبر البريد الإلكتروني

الرسائل الإلكتروني هي الطريقة الأولى للتواصل في بيئة احترافية وإذا لم تكن مؤيدًا لرسائل البريد الإلكتروني ، فأنت بالتأكيد متأخر. إذا كنت تستغرق وقتًا طويلاً في التحقق من البريد الإلكتروني أو الرد عليها ، فقد تفوتك بعض الاجتماعات الهامة أو المواعيد النهائية ، أو تتسبب في تأخير أو ارتباك ما.

أن تكون غير مستعد

هذا هو أسوأ شيء يمكنك القيام به لصورتك المهنية. إذا كنت غير مستعد لأي اجتماع أو عرض تقديمي ، فسوف يترك ذلك انطباعًا سيئًا للغاية على الإدارة العليا وقد يؤثر في النهاية على تقييماتك. للتعامل مع هذا ، استغل عدة دقائق فقط في الصباح الباكر لمراجعة وتحضير نفسك للاجتماع المقرر في اليوم التالي. هذا سيبقيك هادئًا ويتألف في الصباح التالي لمواجهة الاجتماع أو العرض التقديمي.