5 عادات يومية يمكن أن تبطئ شيخوخة الجلد

الجميع يبحثون عن بشرة نضرة وشابة فالوجه هو الجزء الأول من الجسم الذي تظهر عليه علامات الشيخوخة المبكرة. سواء كان ذلك الإجهاد أو التعرض لأشعة الشمس أو نقص العناية بالبشرة المناسبة ، فهناك العديد من العوامل التي يمكن أن تؤدي إلى تفاقم صحة البشرة. و لمحاربة علامات مثل التجاعيد ، قمنا بإدراج خمس عادات صحية يمكن أن تبطئ عملية شيخوخة الجلد:

الأكل النظيف والصحي

النظام الغذائي الخاص بك يمكن أن تلعب دورا رئيسيا في صحتك ومظهر جلدك. ابتعد عن الأطعمة المصنعة وتناول طعاما متنوعا يشمل الفواكه الطازجة والخضروات والمكسرات والبذور للحفاظ على مستويات مضادات الأكسدة والكولاجين عالية.

تطبيق كريم واقي من الشمس

تأكد من تطبيق كريم واقي من الشمس في كل مرة تقوم فيها بالخروج من المنزل. ينبغي للمرء وضع الكريم 15 دقيقة قبل الخروج.

ترطيب بشرتك

إذا كانت بشرتك رطبة ، فهي صحية. اشرب الكثير من الماء واستخدم مرطبًا جيدًا يوميًا.

قل لا للتدخين والكحول

إذا كنت تريد أن تبدو أفضل ما عند تقدمك في السن ، فقل وداعًا للعادات السيئة والكحول والتدخين.

النوم

يمكن للنوم الجيد أن يساهم كثيرًا في صحة بشرتك. النوم يمكن أن يعزز الكولاجين بشكل طبيعي ، مما يجعل بشرتك متوهجة وصحية