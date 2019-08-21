5 عادات يومية يمكن أن تمنع ظهور حب الشباب

وفقًا لخبراء الجلد ، يظهر حب الشباب بسبب عوامل مختلفة منها انتاج الجلد للكثير من الزيوت التي تسد المسام، وتراكم خلايا الجلد الميتة ، والتي بدورها تعزز نمو البكتيريا في المسام والتهاب الجلد.

إليك كيف يمكنك منعها:

اغسل وجهك مرتين يوميًا

استخدم منظف معتدل وماء دافئ مرتين يوميًا. تجنب المبالغة في ذلك لأنه يمكن أن يجفف بشرتك ، ويسبب ظهور حب الشباب.

نظف كل ما يلمس وجهك

تأكد من تنظيف الأسطح التي يتصل بها وجهك بشكل منتظم. تشمل هذه القائمة الوسائد والنوافذ وفرش المكياج وشاشة هاتفك.

تجنب المقشرات والإسفنج

إذا كانت بشرتك عرضة لحب الشباب ، فتجنب استخدام المقشرات أو استخدام الاسفنجة لأنها لا تؤدي إلا إلى تفاقم الحالة.

تأكد من ان شعرك نظيف

اغسل شعرك بانتظام ، لضمان التخلص من أي فائض من الزيت عليه. تأكد أيضًا من أن المنتجات مثل جل الشعر والبخاخات لا تتلامس بشكل مباشر مع وجهك لأنها يمكن أن تسبب البثور.

استخدام كريم واقي من الشمس خال من الزيت

من المهم حماية بشرتك من التعرض المباشر لأشعة الشمس. ومع ذلك ، تأكد من اختيار كريم واقي من الشمس خال من الزيت. الزيت المفرط على الجلد يمكن أن يؤدي إلى ظهور حب الشباب.