5 عبارات ذكية تجعلك محبوبًا في مكالمات الزووم

نظرًا لأن معظمنا لا يزال يعمل من المنزل ، فقد أصبحت مكالمات الفيديو (الزووم) أكثر ضرورة لضمان استمرارية الأعمال...

ومع ذلك ، يواجه الكثيرون صعوبات في الحفاظ على علاقات العمل عبر مكالمات الفيديو لأنها بالتأكيد ليست أفضل طريقة للتواصل بوضوح طوال الوقت. لذا ، لكي تبدو أكثر كفاءة وإنتاجية، إليك بعض العبارات التي يمكنك استخدامها لتجعل نفسك محبوبًا على الفور في مكالمة الفيديو.

"هل يمكنك التكرار من فضلك؟ أريد تدوين ذلك "

سوف يسعد المتحدث على الفور بقولك هذا لأن هذا يعطيهم الانطباع بأن عملهم مهم ويستحق التنويه. وهذا يعني أيضًا أنك مهتم بتحليل أفكار الآخرين لمساعدتك في جمع المزيد من المعرفة والمعلومات.

"شكرًا على السؤال"

تعبر هذه العبارة البسيطة عن الامتنان عندما يسألك شخص ما أسئلة حول مشروعه أو مهمته. هذا يدل على أنك تقدر اختيارهم لسؤالك في تلك اللحظة ، بدلاً من الآخرين. يميل الناس سريعًا إلى استغلال الفرصة للإجابة على سؤال ، ولكن عندما تخلط بين الامتنان أيضًا ، يمكن أن يريح الشخص الآخر.

"أحب مدخلاتك في هذه المسألة"

سيساعد طلب المساعدة من زملائك وفريقك للحصول على بعض النصائح على الشعور بالتقدير والتقدير كعضو في الفريق. إذا كنت تعاني من بعض الأعمال ، فإن طلب النصيحة من الآخرين سيساعدك أيضًا. حتى لو لم تساعدك اقتراحاتهم ، سينتهي هذا الشخص بإعجابك أكثر بسبب هذه العبارة.

"آسف على المقاطعة. يرجى المواصلة"

ليس من المستغرب أن ينفعل الناس عندما ينقطعون أثناء التحدث. إنه لا يعرض فقط عدم الاحترام ولكن أيضًا يعطل تدفقهم في محادثتهم. في بعض الأحيان ، قد لا يكون ذلك مقصودًا عند مقاطعة شخص ما ، ولكن إذا حدث ذلك ، قل هذه العبارة بأدب حتى لا يشعر الشخص الآخر بالإهانة.

"لم أكن أتطلع إلى مكالمة الفيديو، لكنني أعتقد أنها كانت رائعة"

إذا كنت الشخص الذي يكره مكالمات الفيديو أثناء العمل عن بُعد ، فيمكن أن تكون هذه العبارة مفيدة جدًا لك. لا أحد يريد أن يرى وجهًا متجهمًا في مكالمة فيديو. ولكن ، إذا لم تتمكن من تغيير تعبيراتك ، فيمكنك دائمًا إضافة كلمات مشجعة لإنهاء اجتماع مكالمة الفيديو بملاحظة إيجابية.

تذكر: يحب الناس ويساعدون فقط أولئك الذين يتحدثون معهم بلطف. لذا ، إذا كنت تبحث عن إثارة إعجاب ، فهذه العبارات مثالية!

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