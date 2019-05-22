5 علاجات طبية للتخلص من الثآليل

الثآليل هي تورم صغير صلب على الجلد وعادة ما يكون في اليد او القدم. وتنشأ هذه الزوائد اللحمية المزعجة نتيجة عدوى فيروسية ومعظمها غير مؤذية. اذا كنت تعاني من تكرار ظهور الثآليل وتبحثين عن علاج طبيعي بعيداً عن العلاجات الطبية الشائعة، جربي الطرق البسيطة التالية للتخلص من الثآليل.

زيت الخروع

زيت الخروع يعمل على تحطيم خلايا الفيروس وفصلها عن خلايا الجلد مما يعمل على إزالة الثؤلول. افركي المكان المصاب بزيت الخروع قبل النوم يومياً.

الثوم

الثوم له خصائص مطهرة ومكافحة لفيروسات البرد والانفلونزا. ووضع الثوم مباشرة على الثآليل وتغطيتها بضمادة سوف يتسبب في تحطيم أنسجة الثؤلول، وتسقط بسرعة أكبر إذا تم تطبيق العلاج يومياً.

قشر الموز

الجانب الداخلي من قشر الموز يمكن أن يساعدك على التغلب على الثؤلول. ضعي قطعة من قشرة الموز على الثؤلول بحيث يلامس السطح الداخلي للقشرة المكان المصاب ثم ثبتيها بضمادة. الزيوت الموجودة في قشر الموز سوف تعمل تدريجياً على اذابة الأنسجة المصابة خاصة إذا ما قمت بعمل ذلك خلال فترة الليل.

ضمادات الخل

بللي قطنة بالخل وثبتيها بواسطة ضمادة محكمة على المكان المصاب على أن يكون ذلك طوال الليل.

الريحان الطازج

اقطعي ورقة ريحان طازجة وثبتيها بشريط لاصق مباشرة على الثؤلول، المركبات المضادة للفيروسات في الريحان تقتل الثؤلول ببطء.

