5 علاجات منزلية فعالة لعلاج آلام الرقبة

يعد السبب الجذري الأكثر شيوعًا لألم الرقبة هو وضعية الجسم السيئة والتوتر و / أو الإجهاد ، والعمل في مكتب لفترة طويلة جدًا دون تغيير وضعه ، أو النوم في وضع حرج يؤدي إلى إجهاد عضلات الرقبة. لحسن الحظ ، يمكن علاج معظم حالات آلام الرقبة في المنزل عن طريق العلاجات البسيطة.

إليك 5 علاجات منزلية تساعد على التخلص من هذا الألم المزعج في الرقبة بسرعة وسهولة.

دش ماء ساخن

قفي تحت دش حمام ساخن لمدة تتراوح بين 4 و 5 دقائق. هذا سوف يريح عضلاتك المتصلبة ويوفر راحة مهدئة.

خل التفاح

بفضل محتواه القوي المضاد للالتهابات ومضادات الأكسدة ، يمكن لخل عصير التفاح أن يخفف من آلام الرقبة بسرعة. تنقع قطعة قماش في خل التفاح ثم توضع على الرقبة.مع منشفة وتترك لبضع ساعات.

كيس الثلج

يوضع كيس من البلاستيك المملوء بالثلج المجروش في كيس وسادة. ويوضع على الرقبة لمدة 15 دقيقة كل بضع ساعات. ستساعد درجة الحرارة الباردة في تقليل الالتهاب وتخفيف الألم.

وسادة التدفئة

توضع وسادة التدفئة أو قربة الماء الدافئة على المنطقة المصابة لمدة لا تقل عن 20 دقيقة من 3 إلى 5 مرات في اليوم لتخفيف الالم بشكل أسرع. بدلاً من ذلك ، يمكنك أيضًا استخدام زجاجة تحتوي على ماء دافئ.

وأخيراً ملح الإبسوم

استحم في حوض به ماء دافئ وكمية من ملح الإبسوم، استرخي جيداً للحصول على استجمام وراحة مناسبة.